杰克逊维尔，佛罗里达州 — 在被诊断出重度抑郁障碍的人群中有三分之一的人对特定抗抑郁治疗反应不佳。患者通常需要尝试不同的治疗方法，直到找到有效的治疗。为了帮助快速确定合适的治疗处方，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究团队开发并验证了一个阈值用于判定患者没有从某药物治疗中得到有意义的获益。

“目前已有许多经过验证的用于判断疗效良好的标准。但治疗无效的标准一直较为模糊。”共同作者William Bobo（医学博士，佛罗里达州妙佑医疗国际的精神病学和心理学科主任）说道。本研究已发表于《临床精神病学杂志》。

“有一个常见的观念是，对抗抑郁剂无治疗反应是指完全没有任何治疗获益。根据我们的经验，许多患者在某种治疗下有所改善，但由于改善不够充分而不能持续接受该治疗。换句话说，这些患者没有得到有意义的获益，至于何谓‘无有意义获益’，一直缺少有效的定义。”Bobo博士说道。新定义的阈值正是用于判断某种抗抑郁剂是否为有效但疗效不足以支持持续用药。

本研究将三种抑郁量表与另一种诊断工具进行了比较，该工具用于采集临床医生对开始治疗后抑郁患者改善或恶化程度的判断。研究人员发现可将“无有意义获益”定义为，在重度抑郁急性治疗期间第四周和第八周时，抑郁症状改善不超过30%。

研究作者汇集了多个不同的学科来确定“无有意义的治疗反应”的数值标准，包括精神病学、计算机工程、统计学以及分子和临床药理学。

“本研究的结果表明，抗抑郁剂治疗反应良好与治疗反应不佳并非简单的彼此对立。”Bobo博士说道，“让患者持续接受可能有一定疗效但不能取得有意义的足够改善的治疗，直到完全不能再取得改善后才更改治疗，这种做法仍然存在风险。现在，我们有一个数字阈值可用于定义无意义的治疗反应。”

“本研究使未来研究能够提前预测抗抑郁剂治疗预后不良。对不能取得有意义获益的预测可能与对抗抑郁剂治疗反应良好的预测一样重要。”Bobo博士说道。

“符合‘无有意义获益’定义的患者或很可能符合该定义的患者可能需要较早改变治疗方案。”他说道，“这有助于患者更早结束注定要失败的治疗，加快转用可能更有效的治疗方法。”

本研究部分由妙佑医疗国际、美国国立卫生研究院和其他组织资助。

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