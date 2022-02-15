Newswise — 明尼苏达州罗切斯特— 根据妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的新研究，相比其他病因的肝硬化患者，酒精性肝硬化（ALC）患者从重症监护室出院后的恢复结局较差。

肝硬化是在肝脏上形成的瘢痕，它会损害肝脏的功能，并且会危及生命。在所有肝硬化导致的死亡中，近半归因于慢性酒精使用障碍，其余则由肝炎和其他形式的肝病引起。在全世界每10万例死亡中，有超过7例与酒精性肝硬化相关联。

根据在《妙佑医疗国际学报》（Mayo Clinic Proceedings）上发表的这项新研究，相比归因于其他病因的肝硬化患者，酒精性肝硬化患者的重症监护后的院内死亡率明显更高（10%相较于6.5%），并且于重症监护室出院后以30天为基准的死亡率也更高（18.7%相较于11.2%）。

“以前的研究报告了酒精性肝硬化患者的临床结局，但结果相互矛盾。”妙佑医疗国际胃肠病学家兼本研究的资深作者Douglas Simonetto医学博士表示，“我们的研究表明，尽管相比其他病因的患者，ALC患者的重症监护死亡率没有明显差异，但在重症监护住院后存活长达30天的患者，其死亡率有明显差异。”

相比非酒精性肝硬化的患者，先前的研究将酒精性肝硬化患者更高的死亡率归因于较高的感染率。“在我们的研究中，两组研究对象之间的感染率相似。”Simonetto医生表示，“但若出现感染，感染则与ALC较高的死亡率有关。”

这项回顾性研究分析了2006年1月至2015年12月期间，在妙佑医疗国际入院重症监护的1174名患者的病例档案。酒精性肝硬化患者与其他病因的肝硬化患者的比例大致相当。研究人员将重点放在重症监护期间、重症监护后和住院期间，以及从重症监护后30天的存活率。

本研究中患者的平均年龄是59岁，60%为男性。在酒精性肝硬化患者中，69.2%的肝硬化单纯由酒精使用引起，30.8%的肝硬化由酒精加上其他病因引起，如病毒性丙肝。约一半酒精性肝硬化患者在入院重症监护室之前仍持续喝酒，有36.7%的患者在入院重症监护室的六个月前或更久以前已戒酒。

“令人惊讶的是，相比未戒酒的患者，在入院重症监护室的六个月前或更久以前戒酒的患者在存活期上没有明显差异。”妙佑医疗国际内科住院医师、本研究的主要作者Chansong Choi医学博士表示，“这可能表示戒酒时间还是太短，因为其他研究表明，可能需要戒酒至少1年到1年半才能对ALC患者的存活结局产生显著性差异。”

脓毒症是在感染损害身体组织时，体内相应产生的一种有可能危及生命的疾病，其早期诊断对于入院重症监护室的肝硬化患者至关重要。有人提议将快速序贯（脓毒症相关）器官衰竭评估（qSOFA）用作脓毒症早期检测的简单工具，但妙佑医疗国际的研究发现，qSOFA对肝硬化患者的临床效用性和适用性其实有限。

“我们的研究发现，qSOFA对肝硬化患者的脓毒症和院内死亡率的预测并不佳。”Choi医生表示，“我们需要更好的床边工具来预测这些患者群体的感染状况以及是否患有脓毒症，以便采取适当的治疗措施。”

本研究的作者群报告称，研究中不存在利益冲突或财务披露。

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关于妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)

《妙佑医疗国际学报》是一份同行评审的月期刊，发表涉及临床和实验室医学、临床研究、基础科学研究和临床流行病学领域的原创文章和评论。该期刊由Mayo Foundation for Medical Education and Research基金会赞助，旨在推动医生教育事业的发展，已出版95年，发行12.7万份。

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