对于35%接受过手术治疗缺血性坏死的患者，一种全髋关节置换术的替代再生疗法将他们的人工植入治疗需求推迟了至少七年。当流向髋关节（称为股骨头）的血流受到阻碍而导致骨细胞死亡时，就会出现缺血性坏死。这项发表在《骨头与关节研究 — 开放获取》（Bone & Joint Open）上的妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 研究还发现，坏死病灶的大小和持续的皮质类固醇治疗会影响髋关节减压手术缓解髋关节缺血性坏死的长期可行性。

缺血性坏死也是一些化疗中大量使用类固醇导致的罕见副作用。如果不进行治疗，缺血性坏死导致的微小骨折会恶化，有时会造成关节塌陷。如果不进行髋关节减压手术，90%的缺血性坏死患者就要接受全髋关节置换。

“即便只能让髋关节再保留七年也很重要，因为这推迟了对全髋关节置换的需要。”妙佑医疗国际矫形外科医生兼这项研究的资深作者Rafael Sierra医学博士说。“许多缺血性坏死患者年龄不到50岁。通过推迟全髋关节置换或提供全髋关节置换的替代疗法，我们也许能避免患者一生中对第二次或第三次髋关节置换的需求。”

骨科的未解之谜

髋关节缺血性坏死一直被称为骨科的未解之谜的其中之一。一旦骨细胞开始死亡，便没有什么东西能阻止这种损伤，除非它被及早发现，或者尝试使用干预措施恢复血流。

妙佑医疗国际提供髋关节减压手术已经超过15年了。这种再生医疗程序利用了身体的能力来修复损坏的骨细胞。通过在骨头外侧钻一个小孔以进入股骨头并释放压力，以期改善受损骨骼的血流。然后，将再生生物制剂注射到髋关节以促进愈合。这种生物制剂包含从患者的骨髓源间充质（成人）干细胞分离出的单核细胞。单核细胞在细胞修复中发挥着关键作用。

再生医学寻求通过修复、替换或恢复患病细胞、组织或器官来恢复人体的形态和功能。这是从对抗疾病转换为重建健康观点的根本性转变。妙佑医疗国际的再生医学中心（Center for Regenerative Medicine）走在了这一领域的前沿。为了实现将新疗法引入实践的目标，该中心大力支持Sierrau 医生的研究。

研究介绍

在一项前瞻性研究中，Sierra医生和他的团队跟踪了22名接受髋关节减压手术以治疗缺血性髋关节坏死的患者。在手术后五到七年间对这些患者进行了评估。在七年内，33%的患者因关节炎或坏死恶化而进展到了接受了全髋关节置换。然而，髋关节减压手术暂停了三分之二患者的骨细胞受损进展，并且这些患者不需要接受额外的手术。

研究团队证明，手术前皮质类固醇的使用和骨病灶的大小是加快全髋关节置换需求的风险因素。

“我们发现，使用类固醇的患者的进展风险是未使用类固醇的患者的四倍，”Sierra医生说。“股骨头关节损坏面积较大的患者在七年时存活率约为40%，而病变较小的患者在七年时存活率约为72%。如果将这个群体视为一个整体，每年大约有10%接受过髋关节减压手术的患者需要接受全髋关节置换。”

这项研究确定了接受髋关节减压手术的理想人选，就是那些处于缺血性坏死早期阶段的患者和未接受皮质类固醇治疗的患者。Sierra医生仍然建议所有患者接受髋关节减压手术，包括那些有较高风险因素的患者。

“髋关节减压手术是一个小型医疗程序，恢复很快，没有任何负面影响。并不是接受了髋关节减压手术就不能接受全髋关节置换，”Sierra医生说。“他们可以接受髋关节减压手术，将髋关节置换推迟几年，这样他们也许能成为那些七年后才需要全髋关节置换的70%群体。如果是这样的话，那对他们来说是一个巨大的好处。”

Sierra医生进行了多达300次髋关节减压手术，帮助患者推迟甚至避免了接受全髋关节置换术。虽然在必要时Sierra医生也会进行髋关节置换术，但他表示推迟或避免手术对患者最有利。

“随着时间的推移，我们对全髋关节置换手术有了更多的了解和改进。对于那些可以等两年、三年或更长时间再接受此手术的患者来说，谁知道会出现什么样的医学进步呢，”Sierra医生补充道。

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