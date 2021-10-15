伦敦--肠癌筛查医生越来越关注一种曾被认为无害的息肉：锯齿状息肉。这种息肉在结肠中呈锯齿状生长，状扁平、近乎透明，在结肠镜检查中有时难以察觉。Mayo Clinic Healthcare的专家在Gut 胃肠肝病学杂志的一篇评论文章中指出，新的研究表明，患有锯齿状息肉的人应该更频繁地做检查，以筛查肠癌风险。

肠癌，也称为结直肠癌，起源于消化道末端的结肠，通常始于小息肉，息肉良性时不会引起任何症状，但会逐渐癌变。结直肠癌筛查旨在于息肉癌变之前及时发现并将其切除。息肉种类繁多，而锯齿状息肉直到最近才引起医生的关切。

“过去二十年，我们对锯齿状息肉的看法发生了很大的改变，从之前我们将其视为不会致癌的良性病变，至今我们认为三分之一的结直肠癌可能都是由其导致的，”位于伦敦Mayo Clinic Healthcare的胃肠科医生James East医学博士在评论中指出。

East医生表示，对于锯齿状息肉患者是否需就结直肠癌进行密切观察的相关数据一直不足，但由医学博士Dan Li和Kaiser Permanente的同事在Gut发表的一项大型新研究表明，单独患有锯齿状息肉或同时患有另一种叫做腺瘤息肉的患者可能需要更频繁的结肠镜检查。

East医生指出，腺瘤一直以来都被视为癌症的前兆。Kaiser Permanente的研究表明，锯齿状息肉在增加患癌风险上与腺瘤的危险系数相当，若两种息肉同时存在，患癌风险将进一步增加。

East医生说道，我们仍需更多研究来进一步评估单独患有锯齿状息肉或同时患有腺瘤患者的患癌风险，并确定对每位患者的最佳筛查方法。

一种可能的方法是不再根据息肉类型来衡量风险，而是重点关注息肉数量和其他肠癌风险因素，如肥胖、高脂肪饮食、抽烟、大量的酒精使用或炎症性肠道疾病（如克罗恩病和溃疡性结肠炎），他补充道。

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