2月4日是世界癌症日

明尼苏达州罗切斯特 — 2月4日是世界癌症日，这正是讨论肺癌与抽烟的适当时机。肺癌是国际上最常见的癌症死亡原因，据世界卫生组织估计，通过戒除烟草使用可以预防90%的病例。

抽烟人士面临的风险最高。无烟烟草也与肺癌有关。不使用烟草的人士也可能会患上肺癌。

“这是误解之一，”妙佑医疗国际(Mayo Clinic)专门研究肺癌的肿瘤科医生Aaron Mansfield医学博士指出。“虽然烟草使用显然是导致肺癌的最大风险因素，但肺癌还有许多其他风险因素，以及一些我们尚不知晓的风险因素。只要有肺就会有罹患肺癌的风险。”

暴露于二手烟会增加罹患肺癌的风险。导致肺癌的其他风险因素还包括接触氡气、石棉和其他致癌物，以及有肺癌家族病史。

有些被诊断为肺癌的患者并没有任何明显的风险因素。肺癌的症状，如气短和胸部疼痛，可能会被误认为是肺炎。

“我的很多患者都曾被误诊为肺炎，”Mansfield医生说。“他们接受了很多轮无用的抗生素治疗。他们在胸部X线检查中查到的肿块被认为是肺炎，但病情却始终没有好转，这时就会来找我们了。”

持续的咳嗽、咳血、体重减轻、骨痛和头痛也可能是肺癌的症状。

要想得到准确的诊断，通常需要做活检。活检会使用超声波或CT（计算机断层）影像来引导针头定位，以获得最准确的组织样本，Mansfield医生解释说。

及早发现肺癌是成功结局的关键。发现后就可通过手术切除和/或使用放射和消融术进行治疗，妙佑医疗国际的肺病学家和重症监护专科医生Karen Swanson整骨医学博士指出。

但遗憾的是，在进一步转移到身体其他部位之前，肺癌的症状并不明显。

“肺癌的一个问题是，当患者被诊断出患有肺癌时，80%的情况下已经扩散了，”Swanson医生说。“并且当肿瘤在我们的肺部生长时，我们的身体无法感知或感觉到这一情况。所以，除非接受筛查，否则我们就无法在早期发现它。”

我们建议高危人群每年接受一次低剂量的肺癌筛查CT扫描，这可以挽救生命。

“患者应该和他们的初级保健提供者讨论肺癌筛查的问题，特别是如果他们有抽烟史的话，”Swanson医生指出。

美国预防服务工作组（U.S. Preventive Services Task Force）最近将肺癌筛查指南从55岁和30包/年抽烟史调低到50岁和20包/年抽烟史，以期在更早阶段发现更多肺癌病例。包/年衡量的是一个人在一段时间内抽烟的数量，计算方法是将每天抽烟的香烟包数乘以这个人的抽烟年数。

抽烟人士可以通过戒烟来降低患上肺癌的风险。

“我们知道，即使您已经六七十岁，戒烟也可以延长寿命，减少抽烟对健康的慢性影响以及引发的一些相关症状，”妙佑医疗国际的内科医生及妙佑医疗国际尼古丁依赖中心的副主任J. Taylor Hays医学博士说道。

“即使是患有慢性支气管炎和其他疾病的人，他们也能在几个月到几年内看到症状显著减轻，气短情况明显改善，能够执行日常活动且没有其他症状，”Hays医生说。

戒烟并不容易，所以最好在有人帮助的情况下戒烟。如果您是抽烟人士，可以与您的初级保健提供者讨论肺癌的筛查和帮助戒烟的资源。

幸运的是，医学科学的进步正在改善被诊断为肺癌的患者的结局。

“肺癌筛查、靶向治疗和免疫疗法的改进在整体上降低了肺癌的死亡率，”Mansfield医生指出。

本文首度刊载于妙佑医疗国际癌症中心博客（ Mayo Clinic Cancer Center Blog）。

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