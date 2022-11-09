Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 癌症确诊会让人感到毁灭性的打击，而胰腺癌是所有已知癌症中存活率最低的一种。因为该病症在诊断出来时通常已经扩散。妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的肿瘤外科医生Mark Truty医学博士表示，针对癌症诊断的偏见会让人们感到绝望。他希望胰腺癌患者知道，治疗手段的进步意味着比以往有更多的选择。

Truty博士说道：“如果将乳腺癌、前列腺癌、肺癌、脑癌相比较，胰腺癌仍然是所有这些癌症中存活率最低的。”

但现在的存活率相比以往有所提升。部分原因是癌症治疗手段取得了进步，Truty博士说道。

可以接受胰腺癌手术的患者相比不能接受的患者存活时间更长。不幸的是，在过去，大多数患者无法选择接受手术，但化疗技术的进步带来了巨大的变化。现在，有更多的患者被认为有望接受治愈性手术。

“这些患者若能在手术前接受化疗，手术效果通常比他们之前接受的手术要好得多。”Truty博士说道。

这包括因患有涉及血管的复杂肿瘤，在其他地方可能被认为无法手术的患者。妙佑医疗国际是第一家，也是唯一一家常规使用正电子发射断层成像(PET)扫描来帮助确定化疗是否有效的医疗中心。

“我们一开始想看到的景象是这样的：我们希望在化疗前看到非常明显的肿瘤。然后，在化疗后，肿瘤在某种程度上消失 — 此迹象表明化疗行之有效。当我们最终对这些患者进行手术和摘除肿瘤时，病理学家告诉我们所有的癌细胞都已死亡。”Truty博士解释道。

所有胰腺癌患者的主要目标是延长生命，并维持或提升生活质量。这样的进步为患者带来了希望。

“毫无疑问，他们应当拥有希望。”Truty博士说道。

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