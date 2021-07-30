罗切斯特，明尼苏达州 -- 医学博士Philip Fischer表示，他一直有志于改善世界各地儿童的健康。为此，他从英国利物浦热带医学院获得了热带医学和卫生学文凭。从1985年到1991年，他在属于如今所称的刚果民主共和国的一个医疗中心工作。

他研究了尼日利亚软骨病患者的钙和维生素D缺乏症，他的研究使尼日利亚、孟加拉国和其他国家/地区的致残性骨病显著减少。其他研究使人们认识到先天性疟疾在非洲是一个重要的临床问题，从而在孕妇中预防和治疗该疾病，改善了儿童健康。

在过去的二十年里，Fischer博士在罗切斯特妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的儿科和青少年医学部工作时，还重点关注了一种被认为已归入历史书的疾病：脚气病，一种由维生素B1或硫胺素缺乏引起的疾病。

诊断问题

脚气病可影响新陈代谢、神经、心血管、呼吸、胃肠和肌肉骨骼系统。70多年前，发达国家通过饮食多样化和食物强化，基本上根除了这种疾病。

大约20年前，当Fischer博士在会议上遇见一名居住在柬埔寨的护士时，得知柬埔寨有婴儿死于疑似脚气病。这名护士发现，柬埔寨大约6%的婴儿在一岁生日前死亡，其中一半似乎死于脚气病。

“她确信这些婴儿患有脚气病，当她给他们注射硫胺素（维生素B1）时，看到他们迅速康复，”Fischer博士说，“我对硫胺素缺乏会导致脚气病有模糊的印象，但我和大多数接受过美国培训的儿科医生都认为这种问题已经进入历史书了，而不应该出现在本世纪婴儿身上。”

Fischer博士和他的同事，罗切斯特妙佑医疗国际胃肠病和肝病科的医学博士Mark Topazian去了柬埔寨，亲自调查这种现象。

在那里，他们设计了一项研究，确定那些疑似患有脚气病的儿童血液中硫胺素水平确实较低。该研究还显示，省内看似健康的婴儿硫胺素水平也很低。

所有的婴儿都缺乏硫胺素。研究小组发现，在该国另一地区，大约三分之二因呼吸困难住院的婴儿缺乏硫胺素。但是不验血就无法诊断脚气病，而21世纪初的东南亚并不具备验血条件。

“我们已经确定，硫胺素缺乏症在柬埔寨部分地区很常见，而且会导致婴儿死亡，但我们不知道硫胺素能改善哪些病婴的病情，”Fischer博士说，“然而，我们了解到，给哺乳母亲口服硫胺素补充剂有助于她们的孩子摄取更多硫胺素。但是没有一个好的系统能为面临风险的母亲们提供补充剂或用硫胺素强化饮食。我们对如何在群体水平预防脚气病感到困惑。”

Fischer博士表示，硫胺素缺乏常见于发展中国家/地区母乳喂养的婴儿，因为他们的母亲缺乏硫胺素，这很大程度上是因为她们的主食是白米。稻壳中的硫胺素在加工过程中被去除。

继续取得进展

“这是一段长达20年的艰难旅程，但我们正在取得进展，”Fischer说，“科学界现在意识到脚气病在其他国家/地区是一个问题，并且我们也重新认识到，脚气病在北美也有发生。在未来几年内，我们应该改进诊断方法和有效的食品强化策略。”

与此同时，在帮助全世界儿童的愿望的鼓舞下，Fischer博士调到了妙佑医疗国际和阿拉伯联合酋长国Abu Dhabi Health Services的合资企业Sheikh Shakhbout Medical City。他将担任至少三年的儿科医生，努力向阿布扎比的新同事们传授妙佑医疗国际的护理模式。

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