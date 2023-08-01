LOS ANGELES (Aug. 1, 2023) -- 西达赛奈 (Cedars-Sinai) 连续第八年荣登《美国新闻与世界报道》 (U.S. News & World Report) 的“2023-2024 年度最佳医院荣誉榜”，并在加州和洛杉矶均排名第一。

该杂志于本周二发布了排名结果，评选标准为患者治疗结果、患者体验、技术、声誉（根据受调查医生的反馈）以及各种其它与健康相关的指标。

与往年的做法不同，《美国新闻与世界报道》公布了最佳医院荣誉榜，但并没有像过去那样进行医院的综合排名。今年，基于各医院在多个专科方向上的表现和其它参考因素，共有 22 家美国医院登上该荣誉榜。该数字新闻机构任然保留了在全美、各州和地方级别的临床专科的排名。

西达赛奈的五个专科在加州排名第一：

· 心脏内科、心脏外科与血管外科

· 消化内科与胃肠外科

· 骨科

· 呼吸内科与肺外科

· 泌尿科

这些专科，以及神经内科与神经外科、妇产科也在洛杉矶排名第一。

西达赛奈共有 11 个大专科进入全美排行榜，即在相应的临床专业领域内美国领先（括号内是全美排名）：

· 心脏内科、心脏外科与血管外科（第 2 名）

· 消化内科与胃肠外科（第 2 名）

· 骨科（第 2 名）

· 呼吸内科与肺外科（第 2 名）

· 神经内科与神经外科（第 5 名）

· 泌尿科（第 5 名）

· 糖尿病与内分泌科（第 7 名，并列）

· 妇产科（第 7 名）

· 老年医学科（第 8 名）

· 癌症（第 14 名）

· 耳鼻喉科（第 19 名）

其中六个专科跻身美国前五名，四个专科排名美国第二：

· 心脏内科、心脏外科与血管外科（第 2 名）

· 消化内科与胃肠外科（第 2 名）

· 骨科（第 2 名）

· 呼吸内科与肺外科（第 2 名）

· 神经内科与神经外科（第 5 名）

· 泌尿科（第 5 名）

“西达赛奈和我们的诸多临床专科获得认可，离不开我们杰出的医生、护士和工作人员的辛勤工作。感谢他们体恤患者，每天为患者提供高质量照护。” 西达赛奈总裁兼首席执行官托马斯·普立兹雷克 (Thomas M. Priselac) 表示。“我对我们敬业的员工的奉献感到谦卑，他们不知疲倦地工作，为我们的患者提供他们需要和应得的优质服务。”