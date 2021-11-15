前列腺癌是全球男性中第二常见的癌症。对男性进行前列腺癌筛查以便尽早发现是非常重要的。最近的一项研究表明，运动和身体活动可以作为一种额外的手段来改善患者的治疗结果。

运动对身体有好处，对前列腺癌患者也不例外。

妙佑医疗国际(Mayo Clinic)泌尿科专家Mitchell Humphreys医生表示：“我们发现，运动和总体健康实际上不仅会影响肿瘤生物学，而且还会影响有些治疗如何针对该生物学发挥作用。”

它是一门叫做“生理肿瘤学”或“运动肿瘤学”的工程科学的研究范畴。

“从心血管的角度来看，患者要将运动的作用最大化，也就是说他们的身体越健康，他们在癌症治疗前、治疗期间乃至治疗后的身体状况也会更好。”Humphreys医生说。

但是，在开始锻炼和改善整体健康状况之前，前列腺癌患者务必要和医疗服务提供者交流一番。

“这不能归结为一种单一的、特定的运动锻炼。很多这样的项目都必须是以个人化定制的。对于患者该如何使用它们，并如何进行这些锻炼，需要有一个周详的考量。”Humphreys医生说。

尽早发现前列腺癌是关键。男性从40多岁起就应该开始接受检测

“早期诊断可以带来更好的治疗和预后效果，以及更大的治愈几率，”Humphreys医生补充道。

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