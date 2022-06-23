拉克罗斯，威斯康星州 — 腿部出现疼痛、沉重感或灼热感的患者可能会感觉到静脉曲张的症状。这些静脉的扭曲、扩张症状通常会随着人们年龄增大而不断加剧，但也可能见于较年轻的人群中。任何浅静脉（即靠近皮肤表层的静脉）都有可能发展成为曲张静脉。

“对于大多数人来说，静脉曲张通常只会影响美观。”拉克罗斯和斯巴达妙佑区域医疗系统普通外科和血管外科Christopher Huiras医学博士表示，“但对于某些人来说，静脉曲张可能会导致更严重的健康问题，如危及生命的严重溃疡或血栓。”

Huiras博士指出，静脉曲张的症状包括：

小腿肌肉痛性痉挛和肿胀。

久坐或久站后疼痛加剧。

一根或多根静脉周围发痒、疼痛或发热。

脚踝附近的皮肤溃疡。

曲张静脉通常呈现深紫色或蓝色，并且往往会出现扭曲或隆起。

“锻炼身体、限制钠的摄入、减肥和抬高双腿是阻止静脉曲张恶化的一些自我护理方法。”Huiras博士解释道，“您的医疗团队在尝试其他治疗方案之前，通常会首先建议您购买压力袜。”

您在白天可以穿压力袜来改善腿部的血液流动，从而缓解肿胀和疼痛。

Huiras博士表示，如果这些自我护理方法无法减轻疼痛，以下方法或可尽量减少疼痛，同时帮助快速康复：

硬化疗法

在此项疗法中，医务人员会向曲张静脉注射一种能够导致局部瘢痕化的溶液，从而将该段静脉封闭起来。此项疗法无需针头，可以用激光能量来完成。

微创导管辅助手术

此项手术涉及使用射频消融术或激光能量来将一根细长的导管置入静脉，并加热导管尖端。这种方法将会破坏较大的静脉，使其塌陷并封闭。

静脉剥脱术

此项手术涉及通过腿部的小切口切除一小段静脉。切除静脉不会阻止血液在腿部的流动，因为大部分血液在腿部较深的静脉中流动。

门诊型静脉切除术

此项手术须在医务人员的诊室进行，侵入性低于静脉剥脱术。“通过一系列微小的皮肤穿刺可切除较小的曲张静脉，”Hurias博士表示，“只有腿上被刺的部分会感到麻木。这项手术也可以在手术室进行，结合给予镇静剂或其他麻醉剂，可进行更大面积的静脉切除。”

内镜下静脉手术

此项手术通常用于出现腿部溃疡的晚期病例。

“有时候，结合一种或多种手术才能获得最佳结果。”Huiras博士说。

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关于妙佑区域医疗系统

妙佑区域医疗系统是一个由多家医疗中心、医院和其他机构组成的医疗网络，旨在满足爱荷华州、明尼苏达州和威斯康星州民众的医疗服务需求。这个系统将社区的医务人员与妙佑医疗国际的资源和专业知识相结合，帮助该地区的患者在家附近获得最高品质的门诊和远程医疗服务。

关于拉克罗斯妙佑区域医疗系统

拉克罗斯妙佑区域医疗系统是2021年威斯康星州西南部唯一一家获得Centers for Medicare & Medicaid 5星质量评级，以及Leapfrog“A”级医院安全等级的医疗机构，并且名列Healthgrades的美国“250家最佳医院”榜单和《新闻周刊》“美国最佳医院”榜单。