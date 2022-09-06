罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)参与的一项首次人体多中心试验使用了一种新型消融技术来治疗室性心动过速患者。室性心动过速是一种心律异常加快的疾病，已成为全球心源性猝死病例的主要元凶之一。

与传统消融方法相比，该试验测试的消融针采用导管内加热的盐水增强型射频能量（简称SERF），可大幅提高热传递效率。这种新型程序能够以可控的方式在心肌内部病变的更深层形成疤痕。导管不仅可以准确控制消融面积，还能引导治疗心壁更深层的组织，而那些可能引起致命的室性心动过速的心律失常往往就发生在此处。

药物治疗和传统消融术（利用高温或低温来破坏小面积心脏组织并留下疤痕）可能不足以预防室性心动过速。因此，许多患者还要借助植入式心律转复除颤器(ICD)来解决危险的心律失常。虽然ICD电击能够恢复正常心律，但它并不能预防心律失常。在该试验中，研究人员采用了多种方法来直接消除引起致命性心律的异常心脏组织。

“这项初步试验意义重大，它揭示了一种治疗难治性室性心动过速的新方法，或可减少或消除ICD发出的电击。该方法似乎能有效地实现这一目标。”该研究的第一作者兼首席研究员、妙佑医疗国际的心脏电生理专科医生Douglas Packer医学博士表示。“该试验为临床医生带来了希望，因为它意味着即使其他治疗方法都以失败告终，电生理学实验室的这种疗法也可能发挥疗效。另外，该试验也让患者看到了改善生活质量的曙光。”

这种创新型导管是由波士顿Thermedical Inc.的Michael Curley博士在美国国立卫生研究院(NIH)的资助下开发得出。Curley博士还是一位在《循环：心律失常与电生理学》杂志上发表过多项研究结果的资深作者。

在该试验中，来自6个研究中心的32例受试者接受了电极针消融术。在既往植入ICD并接受标准消融术后，这些受试者均发生过多次室性心动过速，且对药物治疗没有应答。在接受该试验性手术前的六个月内，这些患者体内的除颤器都发出了大约45次电击。

32例患者中有31例在手术结束后，临床室性心动过速立即消失。在5个月随访期间，电击或心律调节等器械治疗的频率降低了89%。这组高风险人群中有5例患者出现了并发症，主要发生在早期手术期间。

室性心动过速患者有可能因心脏电信号紊乱而发生心源性猝死。ICD发出的电击可以阻止心律失常，但无法消除心律失常的诱发因素。为纠正心律而发出的电击会给患者机体造成额外压力，导致生活质量降低，如果电击频繁则影响尤为明显。

“患者需要更加优良的室性心动过速治疗方法。”Emily Tinsley博士如此呼吁，她是NIH下属的国家心肺血液研究所心血管科学部心力衰竭和心律失常科的项目工作人员。Tinsley博士并非本次研究团队的成员。“虽然还需要更多的研究来证实这些结果，但这项试验起码初步揭示了一种在治疗这种疾病方面极具潜力的新技术。”

据Packer博士透露，这项研究的下一步计划是招募约150例患者进行更大规模的临床试验，以便核实这些结果，并证明新型SERF技术的安全性。

本次新闻发布报道的这项研究得到了国家心肺血液研究所(NHLBI)以及美国国立卫生研究院的赞助，拨款编号为R44HL132746。此外，该研究还获得了NHLBI小型企业创新研究(SBIR)计划的资助，拨款编号如下：R43HL63535、R44HL63535和R44HL132746。

该研究论文的共同作者包括：洛约拉大学医学中心医学博士David Wilber；妙佑医疗国际医学博士Suraj Kapa；妙佑医疗国际内外全科医学士Ammar Killu；蒙特利尔心脏研究所医学博士Katie Dyrda；加拿大魁北克心肺研究所医学博士Isabelle Nault；范德比尔特大学医学中心Arvindh Kanagasundram医学博士；范德比尔特大学医学中心医学博士Travis Richardson；以及范德比尔特大学医学中心医学博士William Stevenson。

Packer博士披露自己是Thermedical的一名无偿顾问，但享受NIH/NHLBI和Thermedical的研究资助。Michael Curley披露自己享受NIH/NHLBI的资助，同时还是Thermedical Inc.的创始人，且目前持有该公司股份。

免责声明：研究内容完全由作者负责，并不一定代表美国国立卫生研究院的官方观点。

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