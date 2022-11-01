Newswise — 罗切斯特明尼苏达州 - 六十 ， ， 血液 骨髓 移植 尝试 救治血癌 试验性 疗法经过 发展 ， ， 如今 已然 重要 抗癌 手段。 当前医疗 医疗 医疗

回首 过去妙佑 医疗 1963 实施 第一 手术。 如今 如今妙佑 国际 明尼苏达州 血液 骨髓患者。 

这个 最新 里程碑 有望 促使 人们 思考 疗法 对于 对于 患者 家人 积极 积极 影响同时 推动 改进 疗法通过 研究 前景 发展 来提高 安全性 疗效 ， ， 医疗 国际 明尼苏达州 院区 血液 骨髓 项目 主任William Hogan （医学士 、）说。。 

血液 移植 之所以 能够 发展 适用于 广大 患者 疗法 几十 无数 无数 患者 人员 研究 付出 卓著 贡献” Hogan 医生 疗法 过去 60 无数 患者 带来 积极 影响 ， ， 心中。。 期待 医学 创新 时代 来临同时 期盼 灾难性 提供 患者 中心 中心 疗法。 

以下是血液和骨髓移植领域最具潜力的五大进步，其中包括新的血癌治疗方法： 

使用 捐献者血液 骨髓 移植 移植涉及 造血 患者 体内用以 取代 恶性 潜在 正常 骨髓。 再生 形式。。。。干 细胞 可以 患者 患者 细胞 自体 移植） 方法 治疗 包括淋巴瘤多发性 在内 血癌。 然而 受到 受到 某些 侵害，或 由于 其他 衰竭 适合 适合 使用 捐献者 干细胞 进行 移植 异体 移植 问世 之初 选择 完全 匹配 捐献者 胞胎 兄弟。得益于来近年的技术进步，现在人们往往可以考虑使用不太匹配的捐献者，例如半匹配的家庘 

降低 剂量 许多 癌症 人群 包括 年长 过去 身体 年轻 年轻 血液 血液 现代 方法 移植 放疗剂量 因健康问题而不适合接受血液或骨髓移植的年长者带来了更多治疗选择。 

Car-t细胞 疗法嵌合 抗原 受体 -t 细胞 （car-t 细胞） 疗法 疗法 疗法。 程序 患者 体内 提取 细胞通过 造令 其识别 杀死 细胞 能力 免疫 疗法 治疗 疾病 特别 帮助 帮助淋巴瘤 骨髓 并且 正在 扩展 其他 治疗。 

有助于 尽早 识别 发症 标志物研究 人员 发现 标志物 标志物 患者 患者 发生 抗宿 主病 移植物 主病 移植 手术 的一 发症发病 捐献者 免疫 攻击 接受者 组织。 标志物 有助于 进行 个性化 治疗。 

使用 骨髓 移植 治疗 其他 疾病妙佑 医疗 国际 研究 正在 干细胞 干细胞 移植 用于 治疗 疾病 疾病多发性硬化症 

### 

关于 妙佑 医疗 (Mayo Clinic) 妙佑 医疗 国际 致力于 创新 临床医学 教育 研究 非营利 机构 精湛 医术 解决 方案 需要 治疗 治疗 治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。 

MEDIA CONTACT
Register for reporter access to contact details
TYPE OF ARTICLE
Feature
SECTION
CHANNELS
Blood Cancer Healthcare Immunology Stem Cells Transplantation
KEYWORDS
Mayo Clinic William Hogan医生 骨髓移植 CAR-T细胞疗法 癌症
COMMENTS | COMMENTING POLICY
View All Latest News

Recommended For You