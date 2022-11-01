Newswise — 罗切斯特 ， 明尼苏达州 - 六十 前 ， ， 血液 骨髓 移植 只 种 尝试 救治血癌 试验性 疗法 ， 经过 年 发展 ， ， 如今 已然 种 重要 抗癌 手段。 当前 ， 医疗 医疗 医疗

回首 过去 ， 妙佑 医疗 在 1963 年 实施 了 第一 例 手术。 如今 如今 ， 妙佑 国际 、 和 明尼苏达州 都 要 名血液 和 骨髓患者。

这个 最新 里程碑 有望 促使 人们 思考 疗法 对于 对于 患者 及 家人 的 积极 积极 影响 ， 同时 推动 改进 该 疗法 ， 通过 新 研究 和 前景 的 发展 来 来 来提高 其 安全性 疗效 ， ， 医疗 国际 明尼苏达州 院区 血液 骨髓 项目 主任William Hogan （医学士 、）说。。

“血液 和 移植 之所以 能够 发展 适用于 广大 患者 的 疗法 ， 这 要 几十 年 无数 无数 患者 人员 和 研究 付出 卓著 贡献” Hogan 医生 说 ， 疗法 在 过去 在60 年 中 无数 患者 带来 积极 影响 ， ， 我 心中。。 期待 医学 创新 时代 的 来临 ， 同时 期盼 种 灾难性 提供 患者 中心 中心 的 疗法。 ”

以下是血液和骨髓移植领域最具潜力的五大进步，其中包括新的血癌治疗方法：

使用 不 太 的 捐献者 ：血液 骨髓 移植 移植涉及 的 造血 干 患者 体内 ， 用以 取代 恶性 或 潜在 而 正常 骨髓。 这 是 的再生 形式。。。。干 细胞 可以 患者 患者 的 细胞 即 自体 移植） ， 这 方法 治疗 包括淋巴瘤和多发性 在内种 血癌。 然而 ， 的 受到 受到 某些 侵害 ， ，或 由于 其他 而 衰竭 ， 则 适合 适合 使用 捐献者 干细胞 进行 移植 异体 移植 在 这 种 问世 之初 ， 最 选择 完全 匹配 捐献者 ， 卵 胞胎 兄弟。得益于来近年的技术进步，现在人们往往可以考虑使用不太匹配的捐献者，例如半匹配的家庘

降低 剂量 预 ：许多 癌症 的 人群 包括 年长 者 ， 在 过去 ， 只 身体 年轻 年轻 人 血液 血液 和 现代 方法 可 移植 前 和 放疗剂量 ， 因 因 因 因健康问题而不适合接受血液或骨髓移植的年长者带来了更多治疗选择。

Car-t细胞 疗法嵌合 抗原 受体 -t 细胞 （car-t 细胞） 疗法一 新 的 的 疗法 疗法。 程序 患者 体内 提取 细胞 ， 通过 再 造令 其识别 并 杀死 细胞 的 能力 这 种 免疫 疗法 治疗 疾病 特别 帮助 帮助 ， 如淋巴瘤和 骨髓 瘤 ， 并且 正在 扩展 到 其他 的 治疗。

有助于 尽早 识别 并 发症 的 标志物 ：研究 人员 发现 种 标志物 标志物 ， 其 患者 患者 发生 移 抗宿 主病 移植物 主病 是 是 和 移植 手术 的一 种 并 发症 ， 发病 时 ， 捐献者 的 免疫 会 攻击 接受者 的 组织。 此 类 标志物 有助于 进行 个性化 治疗。

使用 骨髓 移植 治疗 其他 疾病妙佑 医疗 国际 的 研究 正在 干细胞 干细胞 移植 用于 治疗 疾病 疾病 ， 多发性硬化症。

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