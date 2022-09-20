Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 肾结石可导致剧烈疼痛，并与慢性肾病、骨质疏松症和心血管疾病相关。对于曾患过肾结石的人来说，在五年内复发的几率为30%。妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究发现，食用富含钙和钾的食物可预防肾结石复发。

调整饮食结构通常用于预防症状性肾结石复发。然而，很少有针对仅患过一次肾结石者与复发性肾结石患者的饮食结构调整而开展的研究。

妙佑医疗国际的研究人员设计了一项前瞻性研究，以探究饮食结构调整的影响。研究结果表明，富含钙和钾的食物可以预防症状性肾结石的复发。富含钾的水果包括香蕉、橙子、葡萄柚、甜瓜、蜜瓜和杏；富含钾的蔬菜包括土豆、蘑菇、豌豆、黄瓜和西葫芦。

研究人员将饮食列入调查问卷，并分发给411名初次罹患症状性肾结石的患者和对照组中的384人进行填写，这些人均于2009至2018年间在罗切斯特和佛罗里达州妙佑医疗国际接受治疗。发表在同行评审医学期刊妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)上的研究结果表明，低钙和低钾饮食以及较低的液体、咖啡因和植酸盐摄入量，均可导致初次罹患症状性肾结石的几率增加。

在初次罹患结石的患者中，有73名患者在4.1年的中位随访期内再次患上结石。进一步分析发现，低钙和低钾饮食可能预示着结石复发。

“这些有关饮食的研究结果可能尤为重要，因为目前关于肾结石预防的建议主要基于与初发而非复发结石有关的饮食因素。”妙佑医疗国际的肾病学家兼资深作者Andrew Rule医学博士说道，“患者可能不会为了预防肾结石而调整自己的饮食，但如果能帮助防止复发，他们就更有可能那样做。”

研究发现，每日的液体摄入量低于3,400毫升或少于9杯（容量为12盎司），以及咖啡因和植酸盐的摄入量过低，均为初次罹患结石的可能原因。每日的液体摄入量包括从水果和蔬菜等食物中摄取的水分。

液体和咖啡因摄入量过低可导致尿量偏低，从而造成尿液浓度偏高，加速结石的形成。植酸盐是一种抗氧化化合物，存在于全谷物、坚果和其他食物中，可以促进钙的吸收和尿钙的排泄。

“通过调整饮食结构来预防肾结石往往非常困难。”Rule博士说道，“了解对预防肾结石复发最为重要的饮食因素，有助于患者和医疗服务提供者明确应优先考虑哪些方面。”

这项研究得出的结论是，通过饮食每日摄入1,200毫克的钙可能有助于预防肾结石的初发和复发。这一每日摄入量符合美国农业部的每日推荐营养摄入量标准。

虽然也建议增加钾摄入量，但美国农业部并没有对每日钾摄入量给出建议。该研究也未针对钾的摄入量给出建议。

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关于妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)

妙佑医疗国际学报是一份同行评审的期刊，发表涉及临床和实验室医学、临床研究、基础科学研究和临床流行病学领域的原创文章和评论。该期刊由Mayo Foundation for Medical Education and Research基金会赞助，旨在推动医生教育事业的发展，已出版95年，发行12.7万份。

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