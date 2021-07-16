لندن – أعلنت Mayo Clinic Healthcare، وهي عيادة خارجية تقدم خدمات الرعاية الصحية الشخصية، من الفحوصات الوقائية، وخطط العافية المصممة بحسب حاجة المريض، إلى اخذ اراء الثانية للتشخيصات المعقدة، عن إضافة العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك: طب القلب، وطب الجهاز الهضمي، والطب الرئوي.

تقع العيادة في 15 طريق بورت لاند بليس في شارع هارلي بالمنطقة الطبية في لندن، وتعمل أيضًا كبوابة إلى قرابة 4000 طبيبًا لدى مايو كلينك في الولايات المتحدة، ومركزًا للاستشارات الإلكترونية للمرضى الذين، بخلاف ذلك، قد يحتاجون إلى السفر إلى مايو في الولايات المتحدة للحصول على الرعاية. تتضمن خطط العافية في Mayo Clinic Healthcare اختبار الجينات، والبرامج المصممة للشركات والمديرين التنفيذيين.

"مايو هي الوجهة الصحيحة للحصول على إجابات قاطعة. نحن متفوقون في مساعدة الناس على عيش حياتهم بشكل أفضل وفي رعاية المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الخطيرة والمعقدة أو التي لم يتم حلها" - كما يقول جي. أنطون ديكر، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، رئيس مايو كلينك العالمية. "يُتاح لأي شخص يذهب إلى Mayo Clinic Healthcare إمكانية الوصول إلى جميع خدمات مايو وخبراتها المتعمقة. نحن نهدف إلى أن نكون مصدرًا موثوقًا وشريكًا للمرضى ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم".

يضم فريق طب القلب في Mayo Clinic Healthcare الآتي:

ويضم أطباء الجهاز الهضمي:

في طب الرئتين، تتضمن مجالات تخصص جون كوستيلو، دكتور الطب: الربو، داء الانسداد الرئوي المزمن، مشاكل الرئة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضيق النفس، والاكتشاف المبكر لسرطان الرئة.

لمحاكاة تجربة المرضى في مواقع مايو كلينك في ولاية مينيسوتا وأريزونا وفلوريدا، يمكن للمرضى الجدد في

Mayo Clinic Healthcare توقع جدول زمني مخطط له مسبقاً ، مع إجراء معظم الفحوصات المطلوبة وتحليلها قبل رؤية الاختصاصي المَعْنِيّ بهم.

تقدم العيادة مجموعة من التشخيصات منها: عمليات تنظير القولون، وفحوصات السرطان الأخرى، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية، ومخططات صدى القلب.

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نبذة عن Mayo Clinic Healthcare

Mayo Clinic Healthcare ، في لندن، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ مايو كلينك، وهو مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح. تُصنَّف مايو كلينك في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تخصصات كثيرة أكثر من أي مستشفى آخر وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورد ريبورت بسبب: جودة الرعاية. Mayo Clinic Healthcare هي طريقة المملكة المتحدة للحصول على تلك التجربة التي لا مثيل لها. تفضل بزيارة Mayo Clinic Healthcare لمزيد من المعلومات.

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).