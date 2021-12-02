مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- سجلت ثمانية من مستشفيات مايو كلينك درجات عالية فيما يتعلق بالسلامة، حيث حصلت تلك المستشفيات على الدرجة "الأولى" لسلامة المرضى من مجموعة ليب فروغ، وهي منظمة غير ربحية يديرها أرباب عمل وغيرهم من كبار مشتري المزايا الصحية.

يقول شون دودي، دكتور الطب، كبير موظفي القيمة في مايو كلينك: "موظفونا قدوة في تفانيهم لضمان حصول كل مريض على رعاية آمنة وعالية الجودة. إننا نواصل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والزوار والموظفين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

مستشفيات مايو كلينك التي حصلت على الدرجة "الأولى":

ولاية أريزونا

مستشفى مايو كلينك في أريزونا.

ولاية فلوريدا

مستشفى مايو كلينك في فلوريدا.

نظام مايو كلينك الصحي

أو كلير، ولاية ويسكنسن.

فيرمونت، ولاية مينيسوتا.

لاكروس، ولاية ويسكنسن.

مانكاتو، ولاية مينيسوتا.

ريد وينغ، ولاية مينيسوتا.

مدينة روتشستر

مستشفى مايو كلينك - مدينة روتشستر.

يتم تحديث "درجة سلامة المستشفى" ونشرها مرتين في السنة. وتستند هذه النتيجة إلى 15 مقياسًا تتعلق ببيانات سلامة المستشفى المتاحة للجمهور، بجانب سبع إجابات إضافية لاستبيان يتم إبلاغه ذاتيًا، لإعطاء درجة واحدة لسلامة المريض. وقد طورت لجنة من خبراء السلامة هذه المقاييس.

مجموعة ليب فروغ هي واحدة من المجموعات العديدة التي تعتبر مايو كلينك الخيار الأفضل للمرضى.

###

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.