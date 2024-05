Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com a doença inflamatória intestinal (DII), uma condição crônica que causa inflamação no trato digestivo, mas também pode afetar outras áreas do corpo. O Dr. Victor Chedid, gastroenterologista da Mayo Clinic, compartilha mais detalhes sobre a DII e dicas para gerenciar seus sintomas.

As pessoas associam frequentemente a DII a crises de diarreia, mas trata-se de uma doença grave e crônica cujos outros sintomas podem incluir hemorragia retal, fadiga, perda de peso e dores de estômago e nas articulações. Os dois principais tipos de DII são a doença de Crohn e a colite ulcerativa.

"A colite ulcerativa afeta apenas o cólon e causa inflamação em todo o cólon, enquanto a doença de Crohn pode afetar várias partes do sistema digestivo, indo desde a boca até o ânus", explica o Dr. Chedid.

Para algumas pessoas, a DII é apenas uma doença leve. Para outros, trata-se de uma condição debilitante que pode levar a complicações com risco de vida. São prováveis as ocorrências de períodos com a doença ativa seguidos de períodos de remissão.

"Alguns pacientes podem desenvolver o que chamamos de manifestações extra-intestinais de sua doença inflamatória intestinal", diz o Dr. Chedid. "E isso pode afetar órgãos além dos intestinos."

Não há cura para a DII. Anteriormente, a dieta e o estresse eram os suspeitos, mas agora os médicos sabem que esses fatores não causam a DII, mas podem piorá-la. Uma possível causa da DII é um mau funcionamento do sistema imunitário. Quando o sistema imunitário tenta combater um vírus ou bactéria invasora, uma resposta imunitária atípica faz com que o sistema imunitário ataque também as células do trato digestivo.

Várias mutações genéticas foram associadas à DII. A hereditariedade também parece desempenhar um papel, uma vez que a DII é mais comum em pessoas que têm familiares com a doença.

Existem medicamentos para reduzir a inflamação. Além disso, observar o que você come pode ajudar a amenizar os sintomas:

Limite os produtos lácteos.

Faça pequenas refeições.

Beba uma grande quantidade de líquidos.

Considere as multivitaminas.

Fale com um nutricionista.

"Temos que focar em dietas que são ricas em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, e pobres em alimentos que são processados e que podem ser pró-inflamatórios", diz o Dr. Chedid.

Visite o seu médico caso tenha alguma alteração persistente nos seus hábitos intestinais ou se tiver algum dos sinais e sintomas da DII.

