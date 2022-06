LA CROSSE, Wisconsin ― Pacientes que estejam com dores e sensação de peso ou de queimação nas pernas podem estar vivenciando sintomas das varizes. Essas veias torcidas e dilatadas geralmente se desenvolvem conforme a pessoa envelhece, mas também podem começar ainda na juventude. Qualquer veia que esteja próxima à superfície da pele, chamada de veia superficial, pode ser tornar uma variz.

“Para a maioria das pessoas, as varizes são uma preocupação apenas estética”, diz o Dr. Christopher Huiras, M.D., cirurgião geral e vascular do Sistema de Saúde da Mayo Clinic em La Crosse e Sparta. “Mas, para outras pessoas, as varizes podem levar a problemas de saúde graves como úlceras significativamente limitadoras ou coágulos sanguíneos. ”

O Dr. Huiras diz que os sintomas das varizes incluem:

Cãibras musculares e inchaço na parte inferior das pernas.

Dor agravada após ficar sentado ou em pé por muito tempo.

Coceira, dor ou calor em torno de uma, ou mais veias.

Úlceras na pele próximo ao tornozelo.

As varizes geralmente possuem cor roxa ou azul escura e tendem a parecer torcidas ou protuberantes.

“Praticar exercícios físicos, limitar a ingestão de sódio, perder peso e elevar as pernas são algumas opções de autocuidado que podem impedir que as varizes piorem”, explica o Dr. Huiras. “A compra de meias de compressão geralmente é a primeira abordagem que a equipe de saúde sugere antes de tentar outras opções de tratamento. ”

As meias de compressão podem ser usadas durante o dia para melhorar o fluxo sanguíneo nas pernas e reduzir o inchaço e a dor.

Se essas ações de autocuidado não aliviarem a dor, o Dr. Huiras diz que existem outras alternativas que são capazes de proporcionar uma recuperação rápida com o mínimo de dor, são elas:

Escleroterapia

Neste procedimento, um profissional de saúde injeta nas varizes uma solução que cicatriza e fecha as veias. Isso pode ser feito com laser, sem precisar de agulhas.

Procedimento assistido por cateter minimamente invasivo

Neste procedimento que usa ablação por radiofrequência ou laser, um tubo longo e fino é colocado na veia e a ponta é aquecida. Isso destrói as veias maiores ao fazer com que elas colapsem e fechem.

Remoção de veias

Neste procedimento, um fragmento limitado da veia é removido por meio de pequenas incisões na perna. A remoção da veia não impedirá que o sangue flua pela perna porque as veias mais profundas da perna são as responsáveis pelos volumes maiores de sangue.

Flebectomia ambulatorial

Este procedimento, realizado no consultório de um profissional de saúde, é menos invasivo do que a remoção da veia. “As varizes menores são removidas por meio de uma série de pequenas punções na pele”, diz o Dr. Huiras. “Apenas as partes da perna que estão sendo puncionadas são anestesiadas. O procedimento também é realizado na sala de cirurgia com a ajuda de sedação ou de outra anestesia para remoção mais extensa de veias.”

Cirurgia endoscópica de veias

Esta cirurgia geralmente é usada para casos avançados em que há úlceras na perna.

“Ocasionalmente, um ou mais procedimentos podem ser combinados para obter melhores resultados”, diz o Dr. Huiras.

