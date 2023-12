Newswise — EAU CLAIRE, Wisconsin — Todos os dias, nossos organismos reagem de formas peculiares e incomuns. Aqui estão algumas perguntas e respostas que explicam a base científica desses eventos.

Por que nossos dedos ficam enrugados na água?

No início, a percepção era de que os dedos enrugavam na água devido à troca de fluidos que ocorria entre os tecidos e a água circundante. Segundo os especialistas em evolução, há indícios de que isso pode ter ajudado os seres humanos a aprimorarem sua habilidade de agarrar objetos na água. As pessoas com danos nos nervos das mãos ou pés não apresentam o mesmo enrugamento nos dedos.

Por que ocasionalmente é possível sentir uma pulsação nos ouvidos?

Sentimos uma pulsação nos ouvidos por uma série de motivos. O tinido é frequentemente descrito como um zumbido nos ouvidos, mas há uma variante em que é possível sentir uma pulsação nos ouvidos. Ela é chamada de zumbido pulsátil. A elevação da pressão arterial ou o bloqueio do canal do ouvido pode fazer com que uma pulsação seja ouvida. Uma anormalidade nas artérias próximas aos ouvidos também pode causar essa sensação. Nesse caso, fale com a sua equipe de cuidados de saúde.

Por que trememos quando sentimos frio?

Trememos quando sentimos frio porque é uma maneira de estremecer os músculos para criar calor. O organismo tenta manter a temperatura o mais próximo possível de 37 ºC.

Por que algumas pessoas espirram quando olham para o sol?

Isso se chama reflexo do espirro fótico, conhecido como “o espirro do sol”. Eis a teoria que explica essa reação: o nervo ótico, que percebe a mudança da luz, fica próximo ao nervo trigêmeo, que controla o espirro. Um espirro típico é provocado pela irritação no nariz, que estimula o nervo trigêmeo para acionar um espirro. Quando saímos de uma sala escura em direção à luz brilhante, as pupilas se contraem. Esse rápido reflexo é iniciado pelo nervo ótico e pode dar a sensação de irritação no nariz e provocar o espirro. Nem todo mundo tem essa reação, e não está muito claro porque algumas pessoas têm e outras não.

Por que sentimos pontadas nas laterais do corpo quando corremos?

As pontadas laterais são provocadas pela irritação do diafragma, um músculo que separa a cavidade pulmonar da cavidade abdominal. Os corredores iniciantes ou os corredores que estão aumentando o ritmo ou a distância estão mais propensos a sentirem pontadas laterais. Às vezes, elas são provocadas pela respiração muito rápida ou pela ingestão de um alimento inadequado antes da corrida. Caso sinta uma pontada lateral, diminua o ritmo, alongue os músculos centrais e mantenha o foco na respiração lenta e ritmada.

Por que a pálpebra se contrai aleatoriamente?

A contração da pálpebra é chamada blefarospasmo. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas a fadiga, a cafeína e o estresse são apontados como possíveis culpados. Recomendo alongar o músculo que está se contraindo ao puxar suavemente a área com a ponta dos dedos e reservar um tempo extra para descansar. Normalmente, a contração desaparece sozinha. Caso a contração dure mais do que o habitual ou caso haja dificuldade para abrir a pálpebra, é recomendável procurar uma avaliação de um profissional de saúde.

— Amy Rantala, M.D., atende pacientes em Ortopedia e Medicina Esportiva em Eau Claire, Wisconsin.

