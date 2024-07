Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic foi mais uma vez nomeada como o melhor hospital dos Estados Unidos segundo o ranking da U.S. News & World Report 2024-2025 "Melhores Hospitais", que foi divulgado hoje. A Mayo Clinic continua sendo a melhor classificada no quesito de mais especialidades do que qualquer outro hospital, e a Mayo Clinic de Rochester e do Arizona foram novamente reconhecidas no Quadro de Honra. A U.S. News continua classificando os hospitais de forma numérica dentro dos estados, e, novamente, a Mayo Clinic ocupa o primeiro lugar no ranking estadual da U.S. News em Minnesota, Arizona e Flórida.

"Estamos realmente honrados por liderar em mais especialidades do que qualquer outro centro médico e ser a única organização de saúde com dois hospitais no Quadro de Honra da U.S. News", diz o Dr. Gianrico Farrugia, presidente e CEO da Mayo Clinic. "Definir o padrão de excelência focado no paciente é uma imensa responsabilidade, da qual nossas equipes levam muito a sério. O foco constante da Mayo Clinic é transformar globalmente os cuidados com a saúde para as pessoas em todos os lugares. Este reconhecimento, em combinação com o fato de termos sido novamente nomeado o Hospital número 1 do mundo este ano pela Newsweek, afirma que estamos no caminho certo.”

Os rankings anuais fornecem informações para os pacientes e seus médicos, para que eles possam tomar decisões informadas sobre onde receber esses cuidados.

A Mayo Clinic em Rochester está presente no Quadro de Honra desde a sua primeira publicação em 1990. A Mayo Clinic no Arizona junta-se à Mayo Clinic em Rochester como membra do Quadro de Honra pelo oitavo ano consecutivo.

O Quadro de Honra dos 20 principais hospitais dos EUA da U.S. News compreende os hospitais que mais ganharam pontos em 15 especialidades e 20 procedimentos e condições baseadas na experiência do paciente, sobrevivência do paciente, resultados de alta, equipe de enfermagem, tecnologia avançada, serviços ao paciente e reputação com outros especialistas médicos. A Mayo Clinic em Rochester recebeu mais pontos do que qualquer outro hospital.

Rankings estaduais e regionais

A Mayo Clinic novamente ocupa o primeiro lugar no ranking estadual da U.S. News do estado de Minnesota, Arizona e Flórida. A Mayo Clinic na Flórida foi classificada como a número 1 no estado da Flórida oito vezes nos últimos nove anos. O Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Eau Claire, Wisconsin, foi reconhecido como o "Melhor Hospital Regional" no noroeste de Wisconsin. O Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Mankato foi reconhecido como o "melhor Hospital Regional" no sudoeste de Minnesota.

"A Mayo Clinic ocupa consistentemente o primeiro lugar como principal prestador de cuidados com a saúde a nível mundial, graças ao compromisso constante da nossa equipe em colocar as necessidades dos nossos pacientes acima de tudo", explica o Dr. Sean Dowdy, diretor de valor da Mayo Clinic. "Juntos, eles elevam continuamente o nível de excelência em cuidados com a saúde.”

O papel da Mayo Clinic hoje de ser um destino global de esperança e cura começou como uma prática médica de um único médico em 1864. Hoje, sua missão permanece firme, com mais de 80.000 funcionários prestando cuidados especializados e compassivos a mais de 1,3 milhão de pacientes em todos os estados e em 130 países anualmente.

