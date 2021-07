Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Pelo sexto ano consecutivo, a Mayo Clinic foi novamente classificada pela U.S. News & World Report como o “Melhor Hospital” nos EUA em suas classificações de “Melhores Hospitais” de 2021-2022.

A Mayo Clinic em Rochester também tem sido classificada como a Nº 1 no estado de Minnesota desde 2012, quando a U.S. News & World Report publicou pela primeira vez as classificações estaduais. A Mayo Clinic no Arizona vem sendo classificada como a Nº 1 no estado do Arizona por nove anos consecutivos e a Mayo Clinic na Flórida foi classificada como a Nº 1 no estado da Flórida em cinco dos últimos seis anos.

A Mayo Clinic no Arizona está classificada em 15º lugar na classificação do Quadro de Honra dos “Melhores Hospitais”, o que marca o quinto ano consecutivo em que a Mayo Clinic no Arizona é eleita como um dos 20 melhores hospitais.

“A Mayo Clinic tem a honra de ser o hospital Nº 1 do país pelo sexto ano consecutivo, e somos realmente gratos à nossa equipe extraordinária por sempre colocar as necessidades de nossos pacientes em primeiro lugar no atendimento excepcional que oferece”, disse Gianrico Farrugia, M.D., presidente e CEO da Mayo Clinic. “Na Mayo Clinic, cada paciente recebe cuidados especializados de uma equipe inovadora, colaborativa e extremamente talentosa que está comprometida com o tratamento de doenças graves ou complexas e com o avanço de novas e melhores curas por meio de pesquisas inovadoras.”

As classificações de “Melhores Hospitais” da U.S. News & World Report destacam os 20 hospitais com as pontuações gerais combinadas mais altas em 15 especialidades médicas e cirúrgicas e 17 procedimentos e condições comuns. Os hospitais são avaliados com base em fatores como sobrevivência, experiência, equipe de enfermagem, tecnologia avançada, atendimento ao paciente e reputação com outros especialistas. Os hospitais também são classificados regionalmente nos estados e nas principais áreas metropolitanas.

“Este reconhecimento reflete o desempenho consistente de nossa equipe na melhoria da vida e da saúde das pessoas em toda a nossa comunidade, em todo o país, bem como em todo o mundo”, diz Andrew Limper, M.D., diretor interino de Gestão de valor da Mayo Clinic. “Tenho orgulho da equipe com a qual trabalho todos os dias e que tem como objetivo prestar atendimento justo e de qualidade a cada um de nossos pacientes. Ficamos gratos sempre que nossa equipe dedicada é devidamente reconhecida e sabemos que eles fazem esse trabalho porque têm um desejo verdadeiramente compassivo de garantir que a saúde de nossos pacientes esteja em primeiro lugar.”

O destino global para esperança e cura da Mayo Clinic começou em 1864 como um consultório com um único médico. Atualmente, a missão da Mayo Clinic permanece constante, com mais de 73.000 funcionários prestando atendimento especializado e compassivo a mais de 1,3 milhão de pacientes de todos os estados dos EUA e quase 130 países a cada ano.

