Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic foi classificada como o hospital nº 1 nos EUA pelo sétimo ano consecutivo no ranking de “Melhores Hospitais” da U.S. News & World Report de 2022–2023.

A U.S. News & World Report publicou os rankings estaduais pela primeira vez em 2012, classificando a Mayo Clinic em Rochester a nº 1 em Minnesota desde o início. Este ano a Mayo Clinic no Arizona celebra uma década de sua classificação como a nº 1 no estado, enquanto a Mayo Clinic na Flórida foi classificada como a nº 1 no estado da Flórida em seis dos últimos sete anos.

“Estamos orgulhosos em sermos reconhecidos como o hospital nº 1 dos EUA”, diz o Dr. Gianrico Farrugia, M.D., presidente e CEO da Mayo Clinic. “Essa honra destaca o incrível compromisso de nossa equipe em oferecer o mais alto padrão de atendimento aos nossos pacientes todos os dias. Nossa equipe é a verdadeira essência dessa conquista.”

A Mayo Clinic no Arizona foi classificada novamente na lista do Quadro de Honra dos “Melhores Hospitais”, o sexto ano consecutivo em que a Mayo Clinic no Arizona é eleita como um dos 20 melhores hospitais do país. O Sistema de Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Eau Claire, Wisconsin, foi reconhecido como o “Melhor Hospital Regional” no noroeste de Wisconsin e o Sistema de Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Mankato, Minnesota, foi reconhecido como o “Melhor Hospital Regional” no sul de Minnesota.

O Quadro de Honra de “Melhores Hospitais” da U.S. News & World Report destaca os 20 hospitais nos EUA com as pontuações gerais somadas mais altas em 15 especialidades médicas e cirúrgicas e 20 procedimentos e condições comuns. Os hospitais são avaliados com base em fatores como sobrevivência, experiência do paciente, equipe de enfermagem, tecnologia avançada, atendimento ao paciente e reputação com outros especialistas. Os hospitais também são classificados regionalmente nos estados e nas principais áreas metropolitanas.

“Esse reconhecimento é uma prova do profundo compromisso de nossa equipe em oferecer atendimento com qualidade, segurança e experiência excepcionalmente altas”, diz o Dr. Sean Dowdy, M.D., diretor de gestão do valor de mercado da Mayo Clinic. “Mais do que em qualquer outro ano, estou particularmente orgulhoso da perseverança, experiência, atenção aos detalhes e empatia da nossa equipe, que é responsável pelo nosso desempenho inigualável, conforme mostrado pela nossa recorrente classificação como nº 1.”

O destino global para esperança e cura da Mayo Clinic começou em 1864 como um consultório com um único médico. Atualmente, a missão da Mayo Clinic permanece inabalável, com uma equipe de mais de 74.000 membros prestando atendimento especializado e com compaixão a mais de 1,4 milhão de pacientes de todos os estados dos EUA e 140 países a cada ano.

