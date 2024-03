Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic em Rochester foi classificada como o hospital nº1 pela Lista da Newsweek dos "Melhores Hospitais do Mundo" pelo sexto ano consecutivo. A Mayo Clinic na Flórida e a Mayo Clinic no Arizona também foram muito bem classificadas.

"A classificação nº1 da Mayo Clinic é o resultado da dedicação da nossa equipe, que oferece cuidados únicos e humanitários aos nossos pacientes", diz o Dr. Gianrico Farrugia, presidente e CEO da Mayo Clinic. "Os pacientes esperam e merecem experiências de primeira linha de suas equipes de saúde. Além disso, continuamos comprometidos em estabelecer o padrão de excelência, ao mesmo tempo em que lideramos a transformação da saúde aos nossos pacientes em todos os lugares.”

Os rankings anuais da Newsweek baseiam-se nos resultados de uma pesquisa realizada com pacientes, uma pesquisa internacional feita com mais de 80.000 profissionais de saúde, incluindo as principais métricas de desempenho – como segurança do paciente e qualidade do atendimento – e as medidas de resultados relatados pelos pacientes.

O reconhecimento mais recente feito pela Newsweek sobre a Mayo Clinic ocorre à medida que a Mayo Clinic realiza investimentos significativos para projetar o futuro dos cuidados de saúde e alcançar a integração perfeita entre os espaços físicos e os recursos digitais, incluindo inteligência artificial (IA), robótica e automação, para atender necessidades não assistidas e em evolução dos pacientes.

A organização tem projetos de infraestrutura em andamento em todas as suas instalações e, para este outono, anunciou um projeto de U$5 bilhões em uma de suas três unidades, no campus em Rochester.

"O objetivo não é simplesmente construir mais edifícios, mas melhorar os espaços para unir equipes e pacientes em um ambiente onde a tecnologia, incluindo a IA, funcione em segundo plano para apoiar o paciente e a equipe de saúde", explica o Dr. Farrugia. "Nossos espaços estão sendo projetados para transformar a experiência do paciente e dos funcionários, fundir o atendimento hospitalar e ambulatorial, promover o trabalho em equipe, gerar mais recuperações e melhorar os resultados dos pacientes.”

A Mayo Clinic é líder na transformação digital e física do setor da saúde. Há cinco anos, a Mayo Clinic lançou o Bold, Forward. Trata-se de uma estratégia com três objetivos interligados: descobrir mais Curas, o que tem estado no centro da missão da Mayo Clinic desde a sua criação, Conectar pessoas e informação para criar novos conhecimentos e Transformar todo o sistema de saúde a partir de um canal de informação ligado a um modelo de plataforma. Desde então, a Mayo Clinic construiu e escalonou a Mayo Clinic Platform, a primeira e autêntica plataforma de saúde que dissolve os silos de informação e permite que cientistas de dados, especialistas clínicos e outros inovadores colaborem com dados clínicos seguros e não identificados para criar, validar e dimensionar soluções tecnológicas digitais de saúde para o mundo — tudo para fornecer esperança e melhora na saúde a mais pessoas.

