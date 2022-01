Newswise — LONDRES – a Mayo Clinic Healthcare, em Londres, expandiu sua lista de ferramentas avançadas de imagem cardíaca para incluir a ecocardiografia transesofágica 3D. A expansão oferece suporte para o diagnóstico completo das doenças de válvula cardíaca, com avaliações e análises feitas pelos especialistas da Mayo Clinic Healthcare no Reino Unido e seus colegas nos EUA.

A ecocardiografia transesofágica é uma avaliação de imagem de última geração que fornece informações de diagnóstico imediatas, precisas e econômicas sobre o coração. Ela funciona usando um endoscópio fino que tem acesso a ângulos internos específicos do coração por meio do esôfago. O paciente fica sob sedação suave durante o processo.

O endoscópio permite que os médicos visualizem as imagens em movimento dos batimentos internos do coração do paciente em um monitor. As imagens geradas pela ecocardiografia transesofágica podem ser medidas e utilizadas para diagnóstico, o que permite um planejamento detalhado das terapias. O método de imagem complementa outras ferramentas de imagem do coração utilizadas na Mayo Clinic Healthcare, como ecocardiograma transtorácico, ecocardiograma sob estresse físico, tomografia computadorizada e ressonância magnética cardíaca.

Notavelmente, a ecocardiografia transesofágica tem um papel central no diagnóstico e tratamento dos problemas de válvula cardíaca, como o espessamento e estreitamento de uma válvula (estenose) ou o vazamento em uma válvula que permite que o refluxo de sangue (regurgitação). Esse tipo de imagem também é uma chave para o diagnóstico da endocardite infecciosa, uma infecção bacteriana do revestimento do coração que pode danificar as válvulas. O paciente pode necessitar de uma cirurgia de válvula cardíaca se a infecção tiver causado danos ou se o defeito da válvula estiver afetando a capacidade do coração de bombear sangue.

“Com a utilização da ecocardiografia transesofágica, é possível confirmar um diagnóstico inicial de doença de válvula cardíaca ou obter uma segunda opinião muito útil para orientar os próximos passos do paciente. Quando existe a necessidade de reparo cirúrgico ou substituição da válvula para recuperar o fluxo sanguíneo saudável, a equipe da Mayo Clinic Healthcare consulta os colegas de cardiologia intervencionista e os cirurgiões nos EUA para oferecer recomendações altamente personalizadas para os pacientes”, afirma Gosia Wamil, M.D., Ph.D., cardiologista na Mayo Clinic Healthcare.

A experiência e os resultados são considerações importantes para o reparo ou substituição de válvulas cirúrgicas. Os cirurgiões e cardiologistas intervencionistas da Mayo Clinic nos EUA realizam um grande volume de cirurgias de válvula cardíaca e demonstram sucesso comprovado em cirurgia cardíaca robótica minimamente invasiva, cirurgias cardíacas abertas e procedimentos para doenças cardíacas estruturais, como o implante percutâneo transcateter de válvula aórtica (TAVI) e MitraClip.

Jornalistas: O vídeo com qualidade de transmissão de um eco transesofágico está disponível nos downloads no final do post em inglês. "Fonte: Mayo Clinic Healthcare.”

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada para essa incomparável experiência no Reino Unido. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.