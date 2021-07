Newswise — LONDRES — A Mayo Clinic Healthcare, uma clínica ambulatorial que oferece cuidados de saúde desde exames preventivos e planos de bem-estar personalizados até segundas opiniões sobre diagnósticos complexos, passa a oferecer também especialidades como cardiologia, gastroenterologia e pneumologia.

A clínica, que fica no nº 15 da Portland Place, na Harley Street Medical Area em Londres, também funciona como portal de acesso aos mais de 4 mil médicos da Mayo Clinic nos Estados Unidos e como hub de consultas virtuais para que os pacientes não precisem viajar para a Mayo nos EUA para receber atendimento. Os planos de bem-estar da Mayo Clinic Healthcare incluem testes genéticos e programas personalizados para empresas e executivos.

“A Mayo é o melhor lugar para obter respostas definitivas. Nós nos destacamos em ajudar as pessoas a viver uma vida mais saudável e em cuidar de pacientes com necessidades médicas graves, complexas ou misteriosas”, diz o Dr. G. Anton Decker (M.B., B.Ch), presidente da Mayo Clinic International. “Qualquer pessoa que vá à Mayo Clinic Healthcare tem acesso a todos os recursos da Mayo e a sua profunda experiência. Nosso objetivo é ser um recurso e um parceiro confiável para os pacientes e as organizações de saúde em todo o Reino Unido e no mundo.”

A equipe de cardiologia da Mayo Clinic Healthcare inclui:

A equipe de gastroenterologistas inclui:

Em pneumologia, as áreas de foco do Dr. John Costello, incluem asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios pulmonares relacionados com a COVID-19, falta de ar e diagnóstico precoce de câncer de pulmão.

Assim como nas instalações da Mayo Clinic em Minnesota, no Arizona e na Flórida, os pacientes que chegam pela primeira vez à Mayo Clinic Healthcare podem esperar um itinerário pré-planejado, com a maioria dos testes necessários realizados e analisados antes da consulta com o especialista.

A clínica oferece uma variedade de exames de diagnóstico, incluindo colonoscopia e outros exames preventivos de câncer, ultrassonografia, ressonância magnética (MRI), raios-X e ecocardiogramas.

