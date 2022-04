Newswise — LONDRES - Doenças cardíacas hereditárias, como problemas no músculo cardíaco ou de ritmo cardíaco podem ser bem conhecidos nas famílias ou descobertos apenas quando um membro da família morre inesperadamente. Para diagnosticar e tratar essas doenças, a Mayo Clinic Healthcare em Londres está incluindo serviços para doenças cardíacas hereditárias, como eletrocardiograma avançado por imagens (ECG), exames genéticos e aconselhamento.

Doenças cardíacas hereditárias afetam pessoas de todas as idades e etnias, diz o Elijah Behr, M.D., cardiologista na Mayo Clinic Healthcare. Melhorias nos exames cardíacos por imagem e na tecnologia de ECG, bem como o desenvolvimento de exames genéticos e aconselhamento genético estão ajudando os médicos e as famílias a trabalhar juntos para identificar e tratar as doenças.

“Uma doença cardíaca hereditária é uma doença que afeta o coração, causada por problemas genéticos. São falhas no código genético, conhecido como DNA, e geralmente são chamadas de mutações”, diz o Dr. Behr. “As mutações podem ser herdadas dos pais ou, se for uma mutação esporádica, podem ocorrer pela primeira vez em um membro específico da família.”

Os portadores da mutação podem correr riscos de complicações de doenças cardíacas, como problemas no ritmo cardíaco, ou arritmias, insuficiência cardíaca e derrames. Muitas pessoas não têm sintomas, mas algumas sentem palpitações, desmaios, falta de ar ou dor torácica.

“Se um membro da família tiver morrido de maneira súbita e inesperada em uma idade jovem, é possível que uma doença cardíaca genética seja a causa. Isso significa que outros membros da família podem estar em risco”, diz o Dr. Behr. “A avaliação de especialistas dos casos de morte súbita e dos membros da família é uma maneira importante de tentar evitar futuras mortes.”

Os principais tipos de doenças cardíacas que podem ser genéticas incluem:

O aconselhamento genético é uma parte importante do tratamento. Os conselheiros genéticos ajudam as famílias a entender os exames genéticos e suas implicações. Às vezes, os membros da família vêm à clínica juntos para realizar os exames e o aconselhamento.

“Às vezes pode haver um tabu ou uma ansiedade em discutir problemas médicos hereditários nas famílias”, diz o Dr. Behr. “Os conselheiros genéticos ajudam a quebrar essas barreiras através da conversa.”

Na Mayo Clinic Healthcare, localizada em Portland Place, 15, na Harley Street Medical Area, o tratamento é personalizado para cada pessoa. Os pacientes passam por uma entrevista inicial com um profissional de enfermeira genética cardíaca ou um conselheiro, seguida de uma avaliação específica do cardiologista. Os testes podem ser marcados em um dia, antes da avaliação do médico e conforme a disponibilidade do paciente. Se for necessário realizar exames genéticos, um conselheiro genético ajudará com os próximos passos.

