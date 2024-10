Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, foi reconhecida pelo ranking da Newsweek como o Best Smart Hospital (Melhor Hospital Inteligente) e o Best Specialized Hospital (Melhor Hospital Especializado), alcançando o primeiro lugar em sete especialidades, mais do que qualquer outro hospital, nas listas “Melhores hospitais inteligentes do mundo de 2025” e “Melhores hospitais especializados do mundo de 2025” da Newsweek.

A lista "World's Best Smart Hospitals" classifica 350 instituições de saúde de 28 países que lideraram o uso de novas tecnologias médicas, telemedicina, inteligência artificial e robótica. A Mayo Clinic foi reconhecida, particularmente, pelo uso da inteligência artificial, exames de imagem digital e telemedicina.

A Mayo Clinic do Arizona, a Mayo Clinic da Flórida e a Mayo Clinic Health System em Eau Claire, Wisconsin, também foram reconhecidas no ranking.

“A tecnologia transformou os cuidados de saúde. Os serviços de telemedicina agora viabilizam a comunicação contínua entre pacientes e provedores de saúde. Há uma estimativa de que 116 milhões de pessoas busquem consultas virtuais com médicos em 2024”, afirma a Newsweek. “As novas vantagens do exame digital, inteligência artificial e robótica viabilizam para os profissionais a detecção de problemas com mais agilidade e precisão.”

Melhores hospitais especializados do mundo

A lista deste ano destaca a excelência hospitalar em 12 especialidades médicas: as 300 melhores instituições em cardiologia e oncologia; as 250 melhores em pediatria; as 150 melhores em cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia e pneumologia; as 125 melhores em neurologia, neurocirurgia e urologia; e as 100 melhores em obstetrícia e ginecologia.

A Mayo Clinic do Arizona, a Mayo Clinic da Flórida e a Mayo Clinic Health System em Eau Claire também foram reconhecidas no ranking desde o ano passado. A Mayo Clinic da Flórida, especialmente, teve uma melhora em 10 especialidades; a Mayo Clinic do Arizona, em 9; e Mayo Clinic Health System em Eau Claire, em 8.

A Mayo Clinic é o centro médico mais reconhecido como a melhor opção por diversas organizações que estão no ranking. Muitas agências avaliam a qualidade dos cuidados de saúde. A Mayo Clinic é a única organização de cuidados de saúde consistentemente classificada como o primeiro provedor em todo o território nacional, independentemente das medidas de qualidade utilizadas.

