杰克逊维尔，佛罗里达州—由妙佑医疗国际(Mayo Clinic)领导的一个国际研究小组报告称，人工智能将结直肠癌筛查中癌前息肉的漏诊率降低了两倍。这项研究已在《胃肠病学》杂志上发表。

尽管大多数结肠息肉是无害的，但随着时间的推移，有些会发展成结肠癌或直肠癌，倘若发现时这些癌变已处于晚期，则可能会致命。根据世界卫生组织的数据，结直肠癌是世界上第二大致命癌症，2020年全球估计有190万病例，其中91.6万人死亡。结肠镜检查是一种检测大肠（结肠）和直肠变化或异常的检查。

在2020年2月至2021年5月期间，230名研究受试者在同一天于美国、英国和意大利的八家医院和社区医疗中心接受了两次连续结肠镜检查。其中一次结肠镜检查使用了AI，而另一次则为标准结肠镜检查，没有使用AI。

据估计，癌前结肠息肉的漏诊率为25%。在本研究中，首次接受AI结肠镜检查的患者漏诊率为15.5%。首次接受标准结肠镜检查的患者漏诊率为32.4%。AI结肠镜检查在近端和远端结肠中检测到更多更小、更扁平的息肉。

“通过适当的筛查，结直肠癌几乎完全可以预防”，资深作者Michael B. Wallace医学博士表示，他是阿拉伯联合酋长国阿布扎比Sheikh Shakhbout Medical City的胃肠病和肝病科主任，也是佛罗里达州杰克逊维尔市妙佑医疗国际的Fred C. Andersen主任医师。“使用人工智能检测结肠息肉可能拯救生命，这对患者及其家人来说是一种福音并带来了希望。”

此外，在首先进行AI结肠镜检查的组中，假阴性率为6.8%。在首先进行标准结肠镜检查的组中，这一比例为29.6%。假阴性结果显示患者没有某种病症，但实际上他们有。

该研究的资深作者和主研究员是阿联酋阿布扎比Sheikh Shakhbout Medical City和佛罗里达州杰克逊维尔妙佑医疗国际的Michael B. Wallace医学博士。合著者包括意大利罗马Nuovo Regina Margherita医院的Cesare Hassan医学博士和博士；英国牛津John Radcliffe医院和妙佑伦敦医疗中心的James East医学博士；佛罗里达州杰克逊维尔妙佑医疗国际的Frank Lukens医学博士；威斯康星州拉克罗斯市妙佑区域医疗系统的Genci Babameto医学博士；威斯康星州拉克罗斯市妙佑区域医疗系统的Daisy Batista医学博士；威斯康星州拉克罗斯市妙佑区域医疗系统的Davinder Singh医学博士；佛罗里达州杰克逊维尔妙佑医疗国际的William Palmer医学博士；亚利桑那州斯科茨代尔市妙佑医疗国际的Francisco C. Ramirez医学博士；亚利桑那州斯科茨代尔市妙佑医疗国际的Tisha Lunsford医学博士；亚利桑那州斯科茨代尔市妙佑医疗国际的Kevin Ruff医学博士；佛罗里达州杰克逊维尔妙佑医疗国际的David Cangemi医学博士；威斯康星州欧克莱尔市妙佑区域医疗系统的Gregory Derfus医学博士。另一位合著者Victor Ciofoaia医学博士在研究期间隶属于妙佑医疗，但后来离开了妙佑医疗。

人工智能公司Cosmo Artificial Intelligence-AI Ltd.资助了这项研究。

Wallace博士在Verily、Cosmo Pharmaceuticals、Fujifilm、Olympus和Virgo拥有经济利益。

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。