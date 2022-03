Newswise — LONDRES — O número mundial de pessoas com diabetes está aumentando, e com ela há um risco maior de doença cardíaca. Gosia Wamil, M.D., Ph.D., cardiologista na Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica a conexão entre essas duas doenças crônicas graves.

Pessoas com Diabetes Tipo 2 são até quatro vezes mais propensas a morrer por problemas cardiovasculares do que a população geral, levando médicos a reconhecer a necessidade de reduzir o risco de doença cardíaca em pessoas com diabetes, ao invés de apenas controlar seus níveis de glicose ou açúcar no sangue, afirma a Dra. Wamil.

“Mudanças de vida positivas como parar de fumar, perder peso, se exercitar mais, desenvolver uma dieta saudável e controlar a pressão sanguínea podem contribuir para uma melhor saúde do coração,” afirma Dra. Wamil. “Estudos mostraram que ao ter bom controle sobre esses fatores de riscos cardiovasculares, não apenas melhoramos significativamente a qualidade de vida, mas ainda mais importante, prolongamos as vidas das pessoas com diabetes em uma média de oito anos.”

Doença cardíaca e diabetes são condições crônicas que na maioria dos casos não podem ser curadas. “A diabetes pode danificar vasos sanguíneos e tornar o músculo do coração mais rígido, o que eventualmente leva a problemas com a retenção de fluidos e insuficiência cardíaca”, diz a Dra. Wamil. Pessoas com diabetes também tem um risco maior de doença arterial coronariana acelerada e ataques cardíacos, acrescenta a Dra Wamil.

Por conta de danos nos nervos causado pela diabetes, os pacientes podem não sentir dores no peito ou outros desconfortos no tórax que podem sinalizar algo de errado com o coração, portanto, doença cardíaca pode não ser detectada até que esteja em estágio avançado e menos opções de tratamento estejam disponíveis, afirma Dra. Wamil.

“As recentes evoluções nas técnicas de imagem cardíaca, como ecocardiografia avançada, TC cardíaca e ressonância magnética cardíaca trazem esperança de que seremos capazes de detectar a doença cardíaca diabética mais cedo e prevenir suas sérias consequências,” diz a Dra. Wamil.

A Dra. Wamil está usando imagens médicas avançadas para estudar o motivo dos corações das pessoas com diabetes sofrerem danos mais extensos após ataques cardíacos e o motivo de aqueles com diabetes desenvolverem insuficiência cardíaca com mais frequência do que pessoas com controle normal de glicose. A pesquisa da Dra. Wamil também envolve o uso de grande quantidade de dados e inteligência artificial para identificar subgrupos de pessoas com diabetes que possam responder melhor a certos tratamentos.

“Há muitos subtipos de diabetes que respondem de maneira diferente aos medicamentos,” afirma Dra. Wamil. “Identificar pacientes que se beneficiarão mais dos novos tratamentos oferece a promessa de que, no futuro, poderemos oferecer planos terapêuticos realmente personalizados às pessoas com diabetes.”

Ela observa que, nos últimos anos, novas terapias antidiabéticas com benefícios cardíacos comprovados se tornaram parte das diretrizes clínicas.

“Nós também coletamos fortes evidências de que a perda de peso pode reverter a diabetes em alguns pacientes e que diminuir a pressão sanguínea com medicamentos conhecidos como inibidores de ECA e bloqueadores dos receptores da angiotensina II podem reduzir o risco de desenvolver diabetes”, afirma a Dra. Wamil. “Este é um momento emocionante em nossa área porque temos múltiplas opções terapêuticas e entendemos melhor como reduzir o risco de problemas cardíacos em pessoas com diabetes.”

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada para essa incomparável experiência no Reino Unido. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.