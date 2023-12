Newswise — Dubai, Dec. 4, 2023 -- Recognizing the importance of ecological integrity to biodiversity conservation and ecosystem services, including climate regulation, the Government of the Republic of Congo, represented by the Ministry of Forest Economy, and WCS have initiated a new program to attract investment in the conservation of high-integrity tropical forests.

This joint commitment to developing pilot investment projects in high-integrity forests is demonstrated by the signing of a Memorandum of Understanding on the implementation of the high-integrity forest investment initiative in the Nouabalé-Ndoki National Park. The MoU was signed today in Dubai on the occasion of COP28, the UN Climate Change Conference.

High-integrity tropical rainforests represent 40% of the world's remaining tropical forests and are the most biodiverse ecosystems on the planet. They are home to more than half of all known plant and animal species and support the livelihoods of millions of local communities and Indigenous Peoples. Tropical rainforests are an essential part of nature's climate infrastructure, storing and removing massive amounts of carbon from the atmosphere; shaping the hydrological cycle and atmospheric circulation on which much of the world's food production depends; and reducing temperatures and the impact of droughts and floods at local and regional scales. Nevertheless, their ecosystem services do not fit into the logic of carbon offset markets and are taken for granted in most existing climate models and financing mechanisms.

Said Rosalie Matondo, Minister of Forest Economy of the Republic of Congo:

"The government of the Republic of Congo, through the Ministry of Forest Economy, is committed to promoting the new financing mechanism for the protection of high-integrity forests (HIFOR). I would like to express my deep gratitude to WCS for its interest in finding appropriate solutions for biodiversity conservation and enhancement, including the HIFOR investment initiative, by giving a monetary value to the absorption of carbon dioxide by high-integrity forests. The Government of the Republic of Congo, through me, confirms to the Wildlife Conservation Society its commitment to collaborate within the framework of this new initiative, with a view to raising its level of ambition on issues linked to biodiversity conservation and the fight against climate change in the Congo Basin.”

Together with its partners, WCS aims to create a new High Integrity Forest Investment (HIFOR) asset class, pilot the approach at a number of sites (notably in the Amazon and Congo basins) and set up a system to enable it to be extended and adopted in other geographical areas and by other organizations.

Daniel Zarin, WCS Executive Director for Forests and Climate Change, said: "The Congo Basin contains some of the world's most important high-integrity forests and peatlands, making it a critical geography for climate change mitigation and adaptation, as well as biodiversity conservation. WCS is keen to work with the government of the Republic of Congo to pilot a mechanism tailored to financing the protection of high-integrity forests based on their value in terms of climate and biodiversity. Our aim is to encourage the Congolese government and people to pursue sustainable, nature-friendly economic development, in keeping with their historic role in conserving tropical forests, Indigenous cultures and the biodiversity they harbor."

Investors or buyers of these assets would be able to make a range of contribution claims linked to climate change mitigation, biodiversity conservation and social values. The assets are not carbon offsets and are not eligible for offset claims or offset markets.

The first pilot project to be developed in the Republic of Congo will be the Nouabale-Ndoki National Park, managed by the Nouabale-Ndoki Foundation, a partnership between the government of Congo and the Wildlife Conservation Society. Other pilot projects in the Republic of Congo will be jointly examined and evaluated using the methodological criteria developed for the HIFOR initiative.

Richard Malonga, WCS Country Director for the Republic of Congo, said: "The HIFOR (High Integrity Forest) initiative aims to create a new asset class for climate and biodiversity to help finance the protection of high integrity tropical forests. As you know, WCS believes that the Republic of Congo would be the ideal country to pilot HIFOR as it abounds in high integrity forests and WCS would be delighted to help Congo be the first country in Central Africa to have a HIFOR site.

“This is why WCS would like to take advantage of COP28 to jointly announce with the Ministry of Forest Economy the agreement to implement HIFOR pilots in the Republic of Congo."

In the Amazon Basin, a HIFOR pilot project is currently being developed in Amazonas, Brazil, based on an agreement between the Amazonas Environment Secretary and WCS Brazil, announced last year at the COP27 in Sharm El-Sheikh.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reconnaissant l'importance de l'intégrité écologique pour la conservation de la biodiversité et les services écosystémiques, y compris la régulation du climat, le gouvernement de la République du Congo, représenté par le ministère de l'économie forestière, et WCS ont lancé un nouveau programme pour attirer les investissements dans la conservation des forêts tropicales à haute intégrité., le gouvernement de la République du Congo, représenté par le Ministère de l’Economie Forestière et WCS ont initié un nouveau programme pour attirer les investissements dans la conservation des forêts tropicales de haute intégrité.

Cet engagement commun de développer des projets pilotes d'investissement dans les forêts à haute intégrité se manifeste par la signature d’un Mémorandum d’Entente relatif à la mise en œuvre de l’initiative d’investissement dans les forêts à haute intégrité, dans le Parc National de Nouabalé-Ndoki, ce jour 4 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (EAU), à l'occasion de la 28ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques ou CCNUCC.

Les forêts tropicales humides à haute intégrité représentent 40 % des forêts tropicales restantes dans le monde et constituent les écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. Elles abritent à elles seules plus de la moitié des espèces végétales et animales connues et assurent la subsistance de millions de communautés locales et populations autochtones. Les forêts tropicales humides constituent un élément essentiel de l'infrastructure climatique de la nature, car elles stockent et éliminent des quantités massives de carbone de l'atmosphère, façonnent le cycle hydrologique et la circulation atmosphérique dont dépend une grande partie de la production alimentaire mondiale, et réduisent les températures et l'impact des sécheresses et des inondations à l'échelle locale et régionale. Néanmoins, leurs services écosystémiques ne s'inscrivent pas dans la logique des marchés de compensation du carbone et sont considérés comme acquis dans la plupart des modèles climatiques et des mécanismes de financement existants.

"Le gouvernement de la République du Congo, par l'intermédiaire du Ministère de l'Economie forestière, s'est engagé à promouvoir le nouveau mécanisme de financement pour la protection des forêts à haute intégrité (HIFOR). Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la WCS pour l'intérêt qu'elle porte à la recherche de solutions appropriées pour la conservation et l'amélioration de la biodiversité, y compris l'initiative d'investissement HIFOR, en donnant une valeur monétaire à l'absorption du dioxyde de carbone par les forêts à haute intégrité. Le Gouvernement de la République du Congo, par ma voix, confirme à la Wildlife Conservation Society (WCS) son engagement à collaborer dans le cadre de cette nouvelle initiative, en vue de rehausser son niveau d'ambition sur les questions liées à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique dans le Bassin du Congo", a déclaré Rosalie Matondo, Ministre de l'Economie Forestière de la République du Congo.

En collaboration avec ses partenaires, WCS vise à créer une nouvelle classe d'actifs d'investissement dans les forêts à haute intégrité (HIFOR), à piloter l'approche sur un certain nombre de sites (notamment dans les bassins de l'Amazone et du Congo) et à mettre en place un système permettant de l'étendre et de l'adopter dans d'autres zones géographiques et par d'autres organisations.

Pour Daniel Zarin, Directeur Exécutif de WCS pour les forêts et le changement climatique, "le Bassin du Congo contient certaines des forêts et des tourbières à haute intégrité les plus importantes du monde, ce qui en fait une géographie critique pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que pour la conservation de la biodiversité. WCS est enthousiaste à l'idée de travailler avec le gouvernement de la République du Congo pour piloter un mécanisme adapté au financement de la protection des forêts à haute intégrité sur la base de leur valeur en termes de climat et de biodiversité. Notre objectif est d'inciter le gouvernement et le peuple congolais à poursuivre un développement économique durable et respectueux de la nature, en accord avec leur rôle historique dans la conservation des forêts tropicales, des cultures indigènes et de la biodiversité qu'elles abritent".

Les investisseurs ou les acheteurs de ces actifs seraient en mesure de présenter une série de demandes de contribution liées à l'atténuation du changement climatique, à la conservation de la biodiversité et aux valeurs sociales. Les actifs ne constituent pas des compensations carbones et ne sont pas éligibles pour les réclamations de compensation ou les marchés de compensation.

Le premier projet pilote développé en République du Congo sera le Parc National de Nouabale-Ndoki, géré par la Fondation Nouabale-Ndoki, un partenariat entre le gouvernement du Congo et la Wildlife Conservation Society. D'autres projets pilotes en République du Congo seront examinés et évalués conjointement à l'aide de critères méthodologiques élaborés pour l'initiative HIFOR.

Pour Richard Malonga, Directeur Pays de WCS pour la République du Congo, "l'initiative HIFOR (High Integrity Forest) vise à créer une nouvelle classe d'actifs pour le climat et la biodiversité afin d'aider à financer la protection des forêts tropicales à haute intégrité. Comme vous le savez, WCS pense que la République du Congo serait le pays idéal pour piloter HIFOR car il regorge de forêts à haute intégrité et WCS serait ravie d'aider le Congo à être le premier pays d'Afrique centrale à avoir un site HIFOR.

C'est pourquoi WCS souhaite profiter de la 28ème réunion de la Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023, pour annoncer conjointement avec le Ministère de l'Économie forestière l'accord de mise en œuvre des pilotes HIFOR en République du Congo."

Dans le bassin amazonien, un projet pilote HIFOR est en cours de développement à Amazonas, au Brésil, sur la base d'un accord entre le secrétaire à l'environnement d'Amazonas et WCS Brasil, annoncé l'année dernière lors de la 27e conférence des parties de la CCNUCC sur le climat à Sharm El-Sheikh.

