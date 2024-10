Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – Con el aumento de la incidencia de alergias alimentarias en los niños en la última década, ha habido un aumento correspondiente en la necesidad de servicios de psicología profesional debido al aumento de la ansiedad. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston mostró un aumento de más del 50% en las derivaciones a psicólogos en un centro en 2023 en comparación con las derivaciones anuales de 2018 a 2022.

“Nuestro centro ha dedicado importantes recursos a abordar el apoyo psicosocial que necesitan muchas familias que tienen niños con alergias alimentarias”, afirma la Dra. Andriana La Mantia, autora principal del estudio. “Nuestro objetivo en este estudio fue caracterizar el uso de estos servicios para la ansiedad relacionada con las alergias alimentarias”.

Los autores realizaron una revisión retrospectiva de historias clínicas de derivaciones de pacientes ambulatorios a psicología pediátrica entre 2013 y 2023 debido a alergias alimentarias y afecciones relacionadas. Los datos incluyeron información demográfica, historial médico relacionado con la alergia alimentaria y número de citas de psicología a las que se asistió entre 2013 y 2023.

Se incluyeron en el estudio 250 pacientes (141 hombres y 109 mujeres; edad media de 9.5 años). El 88% fueron remitidos por problemas relacionados con alergias alimentarias, con un promedio de 2.1 alérgenos por paciente. El 53% tenía anafilaxia documentada previamente. El 69% de los pacientes tenían ansiedad relacionada con la comida y el 12% presentaban deterioro en la calidad de vida, lo que motivó su derivación. El 60% de los pacientes que recibieron derivaciones a psicólogos completaron al menos una cita, con un promedio de 5.5 citas de seguimiento en el año siguiente.

“Los pacientes con alergia alimentaria, especialmente los niños, a menudo sufren ansiedad relacionada con una posible ingestión accidental y anafilaxia”, afirma el alergólogo David Stukus, MD (Médico), coautor del artículo y miembro del ACAAI. “Ampliar los servicios psicológicos para estos pacientes es una parte importante de cómo intentamos ayudar a las familias a llevar vidas normales y, al mismo tiempo, equilibrar el manejo de las alergias alimentarias”.

Título del resumen: AUMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES A PSICOLOGÍA POR ALERGIA ALIMENTARIA (Resumen completo a continuación.)

Presentador: Dra. Andriana La Mantia

INCREASING NUMBER OF PSYCHOLOGY REFERRALS FOR FOOD ALLERGY

A. La Mantia*, D. Stukus, A. Hahn, K. Benson, Columbus, OH.

Introduction: The impact of anxiety on parents and children with food allergy has been increasingly recognized during the past decade. Unfortunately, many locations have limited access to professional services. Our tertiary care referral center has increased psychology services in recent years. Our aim was to characterize use of these services for food allergy related anxiety.

Methods: We conducted a retrospective chart review of outpatient pediatric psychology referrals at our center between 2013-23 due to food allergies and related conditions. Data included demographic information, medical history related to food allergy, and number of psychology appointments attended from 2013 to 2023. The IRB determined that this proposed activity was not research involving human subjects.

Results: 250 patients (141 males and 109 females; median age 9.5 years) were included in the study. 88% were referred for food allergy related concerns, with an average of 2.1 allergens per patient. 53% had prior documented anaphylaxis. 69% of patients had food related anxiety and 12% had quality of life impairment prompting referrals. 60% of patients who received psychology referrals completed at least one appointment, with an average of 5.5 follow up appointments in the following one year. From 2013 to 2023, there was an 11-fold increase in food allergy referrals placed, with a single year >50% increase in 2023 compared to yearly referrals from 2018-2022.

Conclusion: The number of pediatric psychology referrals for issues related to food allergy increased dramatically over the past decade. Expansion of these services will be important to meet the needs of our patients.