Newswise — PHOENIX — As novas tecnologias estão melhorando o tratamento do câncer de pâncreas, oferecendo esperança aos pacientes que enfrentam uma das formas de câncer mais letais. O procedimento de Whipple, uma cirurgia complexa para o câncer de pâncreas localizado, agora pode ser feito roboticamente.

O Dr. Zhi Ven Fong, cirurgião oncologista pela Mayo Clinic no Arizona, diz que as inovações tecnológicas permitem que os cirurgiões realizem essa operação altamente complexa de maneira minimamente invasiva. E isso ajuda o paciente.

O Dr. Fong explica o que acontece durante um procedimento robótico total de Whipple. O procedimento de Whipple envolve a remoção da cabeça do pâncreas, parte do intestino delgado, vesícula biliar e do duto biliar.

"Com a abordagem robótica, acreditamos que as incisões são menores, as recuperações são mais rápidas e menos doloridas", afirma o Dr. Fong.

Durante a cirurgia, o Dr. Fong olha para uma câmera 3D enquanto guia o robô através de um console.

"Isso me fornece uma imagem tridimensional do abdômen atual do paciente através da câmera", diz ele.

O Dr. Fong pode controlar os braços robóticos que realizam esse complexo procedimento.

A cirurgia robótica pode demorar mais do que a cirurgia tradicional, mas oferece vantagens adicionais, incluindo menor tempo de internação e menor complicações na ferida à longo prazo.

Candidato à cirurgia robótica de Whipple

O melhor candidato à cirurgia depende da pessoa e do câncer.

"Normalmente, os pacientes possuem um Índice de Massa Corporal (IMC) mais baixo e tipos de câncer de pâncreas que não envolvem os principais vasos viscerais que passam pelo pâncreas", afirma o Dr. Fong.

Se você foi diagnosticado com câncer de pâncreas, sua equipe de saúde conversará com você sobre as opções de tratamento.

Mais informações sobre o câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas costuma não apresentar sintomas até que ele esteja em estado avançado.

As opções de tratamento para o câncer de pâncreas dependem do tipo, estágio e outros fatores, e podem incluir cirurgia, radiação, quimioterapia ou uma combinação desses tratamentos.

