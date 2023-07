Newswise — Fast radio bursts are powerful flashes of light that shine for only milliseconds. Join our host Summer Ash of the National Radio Astronomy Observatory as she talks about how astronomers study these mysterious bursts, and what might be causing them.

Ráfagas rápidas de radio: un misterio fugaz

Las ráfagas rápidas de radio son poderosos destellos de luz que brillan durante algunos milisegundos. Nuestra presentadora Summer Ash, del Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos (NRAO), nos cuenta cómo la comunidad astronómica estudia estas misteriosas ráfagas y cuáles podrían ser su origen.