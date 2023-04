Newswise — ROCHESTER, Minnesota — A Mayo Clinic fez avanços significativos na biomanufatura de produtos terapêuticos de estágio inicial. O foco está em novos medicamentos derivados do organismo humano, chamados de produtos bioterapêuticos, que estão definindo o futuro da medicina.

“O nosso compromisso com o fornecimento de novas curas para condições não atendidas está por trás da mudança na direção da Mayo para a biomanufatura”, diz Julie Allickson, Ph.D., diretora doMichael S. and Mary Sue Shannon do Centro de Bioterapias Regenerativas da Mayo Clinic e diretora do Otto Bremer Trust, biomanufatura e desenvolvimento de produtos, Centro de Bioterapias Regenerativas.

A bioterapia regenerativa é um campo em desenvolvimento no qual são usados produtos biológicos de origem humana como células, sangue, enzimas, tecidos, genes ou células geneticamente modificadas. A expectativa é que os produtos biológicos forneçam cura direcionada com menos efeitos colaterais.

“A Mayo Clinic está investindo em bioterapia para oferecer novas opções com o objetivo de tratar doenças que não reagiram a medicamentos de pequenas moléculas padrão”, diz a Dra. Allickson. “A bioterapia de origem humana é promissora no tratamento de condições que, até então, escaparam da ciência médica, especialmente para distúrbios raros e complexos.”

A terapia com receptor de antígeno quimérico (terapia CAR-T) é um exemplo de uma bioterapia que está transformando o tratamento de alguns cânceres do sangue. A terapia com receptor de antígeno quimérico usa células T geneticamente modificadas para reconhecer e destruir células cancerígenas. Ela demonstrou valor terapêutico em algumas leucemias, linfomas e mieloma múltiplo de células B.

A Mayo Clinic está desenvolvendo colaborações entre médicos, cientistas, colaboradores do setor e instalações para promover novas bioterapias.

“Alianças no setor são essenciais para que descobertas promissoras vão além de estudos clínicos de fase 2”, diz a Dra. Allickson. “Na Mayo Clinic, estamos trabalhando lado a lado com colaboradores do setor para fabricar terapias validadas. Trata-se de um modelo bastante novo para um centro clínico acadêmico e estamos muito animados com as novas opções de bioterapia que isso pode trazer aos pacientes.”

O foco estratégico está nos possíveis tratamentos para condições crônicas como diabetes, doença renal ou câncer.

“O nosso objetivo é acelerar terapias validadas que melhorem a qualidade de vida do paciente”, diz a Dra. Allickson. “Por exemplo, estamos avaliando descobertas da terapia com receptor de antígeno quimérico que podem atingir tumores sólidos. Se determinarmos que podemos fabricar produtos para estudos clínicos de fase inicial, buscaremos colaboradores do setor para comercializá-los para o benefício de pacientes em todo o mundo.”

A Mayo Clinic está desenvolvendo instalações de biomanufatura em suas unidades no Arizona, Flórida e Minnesota. A estratégia se baseia em quatro pilares da biomanufatura de produtos terapêuticos de estágio inicial:

Desenvolvimento de processos: a ponte entre o laboratório e a fabricação clínica.

Controle de qualidade: garantir que padrões regulatórios para a segurança em pacientes sejam atendidos.

Garantia da qualidade: monitoramento e avaliação para garantir qualidade consistente.

Biomanufatura avançada: processos de fabricação alinhados aos padrões da Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) para terapias comerciais.

Qualquer receita que a Mayo Clinic obtiver do licenciamento de suas descobertas será reinvestida nas iniciativas sem fins lucrativos de pesquisa e educação da Mayo.

A Dra. Allickson está disponível para entrevistas sobre a biomanufatura de estágio inicial de bioterapias e o significado que isso pode ter para pacientes.

