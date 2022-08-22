罗切斯特，明尼苏达州 — 一项由妙佑医疗国际综合癌症中心的研究人员牵头的研究表明，相比目前单纯采用化疗的标准疗法，在标准化疗疗法中添加brentuximab vedotin可提高霍奇金淋巴瘤患者的总体存活期。Stephen Ansell医学博士/博士在芝加哥举行的2022年美国临床肿瘤学会年会(ASCO)上介绍了此项研究成果，另外该研究成果也于今天发表在《New England Journal of Medicine》（新英格兰医学杂志）上。

Ansell博士表示，目前的研究表明，选择在初始治疗中添加brentuximab vedotin，无论在后期护理过程中给予其他何种治疗，都会对晚期霍奇金淋巴瘤患者的总体存活期产生积极影响，此结果与先前的设想相反。

“我们的随机研究表明，与单纯接受标准化疗的患者相比，在晚期典型霍奇金淋巴瘤患者的标准化疗中添加抗体偶联药物brentuximab vedotin可提高患者的总体存活期。”Ansell博士表示。

“之前曾有报道，brentuximab加上AVD化疗可改善典型霍奇金淋巴瘤患者的疾病无恶化存活期，因此它能对总体存活期产生积极影响并不完全出乎意料。”Ansell博士说道。但是他表示，复发的患者通常可以通过其他疗法成功治疗，因此之前其他药物组合的比较研究未能显示出总体存活期益处。“brentuximab vedotin加上AVD化疗对总体存活期的影响有些令人惊讶，但它证实了在对霍奇金淋巴瘤患者的一线治疗中，使用新型药物具有长期影响。”Ansell博士表示。

Ansell博士及其同事还评估了brentuximab vedotin的长期毒副作用。他们发现，因在治疗中添加该药物而导致的神经病变会随着时间的推移逐渐消散。此外，添加新药物也未对随后的怀孕次数产生负面影响。“令人惊讶的是，在brentuximab vedotin加AVD的试验组中，包括其他淋巴瘤在内的第二种恶性肿瘤的发生率较低。”Ansell博士表示。

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