Newswise — LOS ANGELES (July 16, 2024) -- Cedars-Sinai 连续第九年荣登《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)“2024-2025 年度最佳医院”荣誉榜。

本医学中心在加州排名并列第一。

U.S. News 于周二发布了排名，评选标准为患者治疗结果、患者体验、技术、应对高难度转诊的能力（根据参与调查医生的反馈）以及各种其它与健康相关的指标。

U.S. News 根据各个医院在多个专科、手术和疾病治疗方面的排名和评级情况，将表现最佳的医院选入其荣誉榜。

在周二发布的美国医院排名中，Cedars-Sinai 的多个专科上榜。专科排名意味着

Cedars-Sinai 在这些特定的临床领域位列美国医院前 50 名。

Cedars-Sinai 有四个专科在美国排名前五：

消化内科与胃肠外科（第 2 名）

妇产科（第 5 名）

骨科（第 5 名）

呼吸内科与肺外科（第 5 名）

除上述四个专科外，共计七个专科在美国排名前十：

心脏内科、心脏外科与血管外科（第 6 名）

糖尿病与内分泌科（第 9 名）

神经内科与神经外科（第 9 名，并列）

以下四个专科在加州排名第一（位列U.S. News 地区排名榜首）：

心脏内科、心脏外科与血管外科

消化内科与胃肠外科

妇产科

骨科

“Cedars-Sinai 获此殊荣，是对我们富有创新精神的医生、护士和工作人员投身患者康复和病情改善工作的肯定，”Cedars-Sinai 总裁兼首席执行官 Thomas M. Priselac 说道。“我们的医护人员在为患者提供高质量医疗服务的同时，也在激励着我们不断进步。我向他们不断展现出的活力、好奇心、奉献精神和坚韧态度致敬。”