Children’s Hospital Los Angeles：美国加州和太平洋地区最佳的儿科医疗机构 《新闻与世界报道》(U.S. News & World Report) 将 CHLA 和美国第二大骨科医院和第三大癌症护理医院并列为全国顶级儿童医院

洛杉矶（2023 年 6 月 21 日）— 为儿童提供改变生活的专业医疗服务，是 Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) 120 多年来的核心使命，无论是癌症治疗、脊柱侧凸手术、双器官移植或手臂骨折修复等方面，都体现了我们的实力。CHLA 已经连续 15 年蝉联《美国新闻与世界报道》评选的美国儿科护理顶级医院之列。在该权威报道于今日发布的 2023-24 版最佳儿童医院排名中，

CHLA 再次在其家乡加利福尼亚州和美国太平洋地区（该地区包括西海岸的所有州，如夏威夷）荣登最优秀儿童医院之列。此外，CHLA 在今年的全国最佳儿童医院荣誉榜也上升到第 7 位，该榜单是衡量儿科护理领先目的地的黄金标准，CHLA 在所有 10 个儿科亚专科的全国排名都名列前茅 — 包括美国骨科排名第二，癌症科排名第三，胃肠外科排名第五。

CHLA 主席兼首席执行官 Paul S. Viviano 表示：“Children’s Hospital Los Angeles 致力于以慈悲之心为患者及其家庭提供卓越护理服务，非常感谢《美国新闻与世界报道》长期以来的认可。这离不开数百名医生、数千名护士和团队成员的努力，他们对儿童和青少年群体健康全力投入，支撑 CHLA 跻身为洛杉矶乃至全州最大的儿科医疗服务机构；在家庭中心型临床护理和创新方面，成为值得信赖的领导者。”

在本年度最佳儿童医院排名中，CHLA 还获得了其他多项国家级专科排名，包括心脏病和心脏外科（第 13 位）、糖尿病和内分泌科（第 6 位）、新生儿科（第 6 位）、 肾脏科（第 24 位）、神经和神经外科（第 13 位）、肺科和肺外科（第 14 位）以及泌尿外科（第 6 位）。

CHLA 首席医疗官 James Stein 博士 (MD, MSc) 表示：“专科排名是一项权威指标，表明 Children’s Hospital Los Angeles 拥有充足的专业人员，可以提供真正优质的护理。“相比加州任何一家医院，无论是儿科还是成人机构，CHLA 负责的儿科病例都更加复杂，这绝非偶然。每位家长都希望自己的孩子获得最好的照顾，他们之所以求助于 CHLA，是因为深知我们拥有可以为其提供医疗服务的所有专家，无需辗转于不同的地点。”

Children’s Hospital Los Angeles 拥有一个近 8,000 人（包括近 1,000 名儿科专科医生）的团队，每年实施 15,000 多例手术，接诊患者超过 700,000 名。作为国际知名的儿科学术医学中心，CHLA 提供世界一流的医疗服务；在 CHLA 萨班研究所进行开创性的科学研究，开发儿童疾病的新疗法；同时面向医生、护士和其他专家提供全国最大规模的儿科培训项目。

CHLA 的总部位于全世界最具社会经济和文化多样性的城市之一， 为美国 50 个州和 90 个国家/地区的儿童群体（从新生儿到青少年）提供医疗帮助，包括加拿大，墨西哥以及整个亚洲和中东地区。国际患者及其家属可通过电子邮件 [email protected] 联系医院专设的全球健康中心，获得更便捷的服务支持。

CHLA 全球健康副总裁 Cindy Urbancic (MBA, BSN, RN) 表示：“我们的使命是为世界各地的儿童带来希望，为他们提供更健康的未来。我们深知，对于国际患者和家属而言，出国接受治疗是一项重大决定。Children’s Hospital Los Angeles 国际患者服务团队经验丰富，长期以来一直致力于帮助家庭完成整个治疗流程，让孩子可以获得 CHLA 广受赞誉的文化敏感型、专业和专家护理服务。

每年，《美国新闻与世界报道》都会与研究公司 RTI International 合作，评选最佳儿童医院榜单。2023- 24 年，两家机构评估了近 200 家儿科医院，包括 CHLA 这样的独立机构、以及大型医疗系统附属的儿童医院和专业儿科中心。评估采取了数百项基准，包括质量和安全表现；患者结果；同行认可；研究；技术；对多样化、公平和包容性护理的承诺；认证；第三方奖项；以及每家医院提供的其他数据点。美国东部时间 6 月 21 日午夜后，《美国新闻与世界报道》的母公司，美国新闻媒体集团 (U.S. News Media Group) 发布了 2023-24 年医院排名。

关于 Children’s Hospital Los Angeles 全球健康中心 Children’s Hospital Los Angeles 覆盖范围远远超出国界，服务于全球六大洲的 90 多个国家/地区的患者群体，致力于改善儿童及其家人的健康和福祉。医院特设全球健康中心，面向世界各地的患者和家属提供支持，帮助患者前往我们的顶级儿科学术医疗中心，在整个医疗过程中满足患者特和复杂的护理需求，从最初的询问到预约和随访环节，全程持续到患者返回本国。我们团队为患者提供经验丰富的单一联系人和接待团队，可支持国际患者家属实现无缝化访问，引导医疗保健体验。全球健康团队致力于支持国际患者和家庭的独特需求，帮助其获得符合其文化的全面医疗服务。我们深知，如果您的孩子面临严重健康问题，您一定会为了获得最佳医疗服务，前往任何可能带来希望的地点。全球健康中心随时为您提供帮助，让您在 Children’s Hospital Los Angeles 获得家一般温馨的体验。如需了解更多信息，欢迎在 Facebook、 Instagram、 微信、LinkedIn、 YouTube 和 Twitter 关注我们，访问我们的博客 CHLA.org/blog。

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