Newswise — 洛杉矶（2024 年 10 月 8 日）— 作为儿科学术医学的领导者，Children's Hospital Los Angeles （洛杉矶儿童医院，CHLA）通过发现和进步来增强健康和拯救生命，继续履行其使命。目前，Children’s Hospital Los Angeles 被公认为美国十大儿科医院之一。根据《美国新闻与世界报道》发布的 2024-25 年度 最佳儿童医院排名，Children’s Hospital Los Angeles 榜上有名。

自《美国新闻与世界报道》设立最佳儿童医院荣誉榜以来，Children’s Hospital Los Angeles 已经连续 16 年入选并且这一殊荣仍在延续。此外，CHLA 在《美国新闻与世界报道》针对环太平洋儿科医院的独立区域调查中，保持了其作为排名第一的儿童医院的地位，与该地区的其他两家医院并列。 Children’s Hospital Los Angeles 也是加州并列排名第一的医院，并且是洛杉矶首屈一指的儿科医院。对于 2024-25 年度的调查，《美国新闻与世界报道》并未公布上榜的 10 家医院的顺序排名。10 家医院均被视为同等级的顶级医院。

CHLA 总裁兼首席执行官 Paul S. Viviano表示：「我们被公认为国顶级儿童医院之一，这彰显了我们在儿科医疗保健领域坚定的承诺和卓越的表现。」 「我们的使命是增进健康、拯救生命，并为儿童、 青少年、年轻人以及我们所服务的家庭提供最优质的护理。」 我们敬业的医生、护士和工作人员团队共同助力，将患者放在首位，这也是该成就能够持续的原因。

《美国新闻与世界报道》进一步将医院细分为 11 个独立的子专业排名，而 CHLA 在所有这些类别中均榜上有名。CHLA 在以下五个专业中认为排在前 10 名： 癌症 （第 6）、内分泌学（第 6）、胃肠病学和胃肠道手（第 6）、骨科（第 4） 以及泌尿外科（第 4）。总的来说，CHLA 在全部 11 个专业领域都获得了国家认可，涵盖：心脏病学（第 12）、肾病学（第 16）、 神经学与神经外科（第 15）、 新生儿科（第 21） 以及肺病学（第 11）。

Children’s Hospital Los Angeles 同样在《美国新闻与世界报道》的最新分类——儿科和青少年行为 健康中收获了荣誉——这是为了应对影响儿童、青少年和年轻群体的全国心理健康危机而增添的。 在第一年，该出版物将 CHLA 评定为 50 家儿科医院之一，这些医院致力于为面临行为和情感挑战的青少年提供最高质量、富有同情心的护理服务。CHLA 的行为健康研究所 (Behavioral Health Institute) 提供精神病学、发育行为儿科、心理学和社会工作服务的无缝衔接护理，涵盖了自闭症谱系障碍和其他发育障碍等特定病症。

「我们被评为该国全国顶级医院之一，这彰显了我们提供专业儿科服务的能力，包括为复杂病例提供世界一流的护理——由儿科临床医生的多学科团队治疗的罕见和慢性病。这种照顾独特儿童的能力是 CHLA 与其他医院的区别所在」，CHLA 首席医疗官 James Stein （医学博士、理学硕士）表示。 「在 CHLA，我们为罹患复杂疾病的患者所提供的儿科护理，较加州其他任何医院都更为丰富。」 我们持续改进实践和研究，旨在提供不断拯救生命的解决方案。

Children’s Hospital Los Angeles 拥有逾 8000 人的团队，其中儿科专科医生近 1000 名。该医院每年实施近 16000 例手术，完成超过 723000 次患者诊疗。作为儿科学术医疗中心，CHLA 致力于提供世界一流水平的医疗服务；在 CHLA 的萨班研究所 (Saban Research Institute) 积极开展开创性的科学研究， 旨在为儿童疾病探索新的治疗方案和方法；同时，医院还实施了美国最大的医生、护士和其他专家儿科培训计划之一。

CHLA 作为美国首屈一指的儿科机构之一，为罕见和复杂疾病提供的服务及治疗结果均属世界最佳之列。它已累计为来自 90 余个国家和地区的患者进行了治疗，同时还设有专门的全球健康中心，以满足专业且复杂的护理需求，为前往 CHLA 的国际患者及其家庭提供支持，满足他们的特殊需求。以下为国际患者和家属联系全球健康中心的方式 [email protected]。

CHLA 全球健康计划执行主任Yadira Torres表示：「我们的全球健康中心通过单一联系点，为国际患者的独特需求提供支持，使他们及其家人能够轻松获取和浏览护理的各个方面。」 「我们还将文化多样性视为优先事项，提供超过 34 种语言的服务，以便家庭能够轻松且高效地与我们的医生、护士和医务人员进行沟通。」

每年，《美国新闻与世界报道》和研究公司 RTI International 都会评选最佳儿童医院名单。就 2024-25 年度而言，最佳医院专业排名对近 200 家儿科医院进行了评估，这些医院包括 CHLA 等独立机构、 隶属于较大卫生系统的儿童医院以及儿科专科中心。每一项指标都依据数百个基准进行打分，这些基准涵盖了质量和安全绩效、患者治疗结果、同行认可情况、研究成果、技术应用、对多元化、公平和包容性护理的承诺、认证情况、第三方奖励，以及每家医院提供的其他数据点等多个方面。

关于洛杉矶儿童医院 (CHLA, Children’s Hospital Los Angeles)

洛杉矶儿童医院 (CHLA, Children’s Hospital Los Angeles) 服务的患者遍及六大洲 90 多个国家/地区，改善了美国境外儿童及其家庭的健康和福祉。本医院的全球健康中心 (Center for Global Health) 为来自世界各地的患者和家庭提供支持，帮助他们在我们的顶级儿科学术医疗中心寻求专业且精细的诊疗服务。从初始咨询、预约、随访，一直到返回自己的国家，在他们的整个医疗过程中提供全方位的帮助。我们经验丰富的团队承担单点联系人和礼宾团队职责，支持国际患者和家庭无障碍获得诊疗服务和美好体验。全球健康中心团队帮助促进全面的、尊重文化特色的医疗服务，并且致力于支持国际患者和家庭的独特需求。我们理解，如果您的孩子有严重的健康问题，您会去任何地方寻求最优质的诊疗。全球健康中心随时为您提供帮助，使洛杉矶儿童医院成为您的家外之家。要了解更多信息，请在 Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube 和 X（之前的名称为 Twitter）上关注 CHLA，也可以查看网站 CHLA.org/blog。

联系人：Lorenzo Benet, [email protected]