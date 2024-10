Newswise — LOS ÁNGELES (8 de octubre de 2024). Como líder en medicina académica pediátrica, Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) continúa cumpliendo su misión y logra descubrimientos y avances para mejorar la salud y salvar vidas. Hoy, Children's Hospital Los Angeles fue reconocido entre los 10 mejores hospitales pediátricos de los Estados Unidos, según U.S. News & World Report, que ha anunciado la edición 2024-25 de su informe anual sobre los Mejores Hospitales Infantiles.

El privilegio de ganarse un lugar en el Cuadro de Honor de los Mejores Hospitales Pediátricos de U.S. News ha sido concedido a CHLA durante 16 años desde que la revista creó la lista. Además, CHLA mantuvo su clasificación de hospital pediátrico número 1 en la encuesta regional separada de U.S. News sobre hospitales pediátricos de la Costa del Pacífico y con esto empata a otros dos hospitales en la región. Children’s Hospital Los Angeles también empató el lugar número 1 en California y es el proveedor pediátrico número 1 de Los Ángeles. En la encuesta 2024-25, U.S. News no publicó clasificaciones ordinales de los 10 hospitales que entraron en el Cuadro de Honor. Los 10 están considerados de primer nivel.

“Ser reconocidos como uno de los mejores hospitales pediátricos del país demuestra nuestro compromiso inquebrantable y la excelencia en la atención médica pediátrica”, dice el presidente y director ejecutivo de CHLA, Paul S. Viviano. “Estamos comprometidos en mejorar la salud, salvar vidas y brindar la mejor atención a los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes y las familias a las que servimos. Nuestro dedicado equipo de médicos, personal de enfermería y empleados contribuyen a ayudarnos a poner a nuestros pacientes en primer lugar y son la razón por la que este logro sigue siendo posible”.

U.S. News & World Report también clasificó a los hospitales en 11 subespecialidades individuales, y CHLA se destacó en todas ellas. CHLA obtuvo el reconocimiento entre los 10 mejores en cinco de las especialidades: Cáncer (6), Endocrinología (6), Gastroenterología y Cirugía Gastrointestinal (6), Ortopedia (4) y Urología (4). En total, CHLA obtuvo reconocimiento nacional en las 11 áreas de especialidad, entre ellas: Cardiología (12), Nefrología (16),Neurología y Neurocirugía (15), Neonatología (21) y Neumología (11).

Children's Hospital Los Angeles también fue mencionado en la categoría más reciente de U.S. News & World Report, Salud Conductual Pediátrica y Adolescente, que se agregó en respuesta a la crisis nacional de salud mental que afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes. En este primer año, la publicación identificó a CHLA entre un grupo de 50 hospitales pediátricos que brindan atención compasiva y de la más alta calidad para los jóvenes que enfrentan desafíos conductuales y emocionales. BehavioralHealthInstitute de CHLA ofrece atención integral de servicios de psiquiatría, pediatría de desarrollo conductual, psicología y trabajo social, incluso para afecciones específicas, como el trastorno del espectro autista y otras discapacidades del desarrollo.

“Ser clasificados como uno de los mejores hospitales del país refleja nuestra capacidad para ofrecer y proporcionar servicios pediátricos especializados, incluida la atención de primer nivel para casos complejos: afecciones raras y crónicas que tratan los equipos multidisciplinarios de médicos pediátricos. La capacidad de cuidar a estos niños únicos es lo que distingue a CHLA de otros hospitales”, dice el director médico de CHLA, James Stein, MD, MSc. “En CHLA, brindamos atención pediátrica a una mayor cantidad de pacientes con afecciones complejas que cualquier otro hospital de California. Mejoramos constantemente nuestras prácticas e investigaciones para ofrecer soluciones que sigan salvando vidas”.

Children's Hospital Los Angeles cuenta con más de 8,000 miembros en el equipo, incluidos casi 1,000 médicos con especialidad en pediatría. El hospital realiza casi 16,000 cirugías y recibe más de 723,000 visitas de pacientes cada año. Como centro médico académico pediátrico, CHLA brinda atención médica de primer nivel, lleva a cabo investigaciones científicas innovadoras para desarrollar nuevos tratamientos y nuevas curas para las enfermedades infantiles en TheSabanResearchInstitute de CHLA y opera uno de los programas de capacitación pediátrica más grandes del país para médicos, personal de enfermería y otros especialistas.

CHLA es una de las principales instituciones pediátricas del país, con servicios y resultados para afecciones raras y complejas entre los mejores del mundo. Ha tratado a pacientes de más de 90 países y cuenta con un Center for Global Health exclusivo para apoyar las necesidades únicas de los pacientes internacionales y las familias que viajan a CHLA para necesidades de atención especializada y compleja. Los pacientes internacionales y sus familias pueden comunicarse con Center for Global Health al [email protected].

“Nuestro Center for Global Health apoya las necesidades únicas de los pacientes internacionales con un único punto de contacto con el fin de que sea fácil para ellos y sus familias acceder y explorar todos los aspectos de la atención”, dijo Yadira Torres, directora ejecutiva del Programa Global Health de CHLA. “También damos prioridad a la diversidad cultural y ofrecemos servicios en más de 34 idiomas para que las familias puedan comunicarse de manera fácil y efectiva con nuestros médicos, personal de enfermería y médico”.

Cada año, U.S. News & World Report y la firma de investigación RTI International elaboran la lista de los Mejores Hospitales Infantiles. En 2024-25, las clasificaciones de especialidades de The Best Hospitals evaluaron a casi 200 hospitales pediátricos, incluidas instituciones independientes como CHLA, hospitales pediátricos que forman parte de un sistema de salud más grande y centros pediátricos especializados. Cada uno fue calificado en cientos de puntos de referencia, incluido el desempeño de calidad y seguridad; los resultados del paciente; el reconocimiento entre pares; la investigación; la tecnología; el compromiso con los cuidados diversos, equitativos e inclusivos; las certificaciones; las adjudicaciones de terceros; y otros puntos de datos proporcionados por cada hospital.

Children's Hospital Los Angeles atiende a pacientes en seis continentes y más de 90 países y mejora la salud y el bienestar de los niños y sus familias mucho más allá de las fronteras de nuestro país.Center for Global Health del hospital apoya a los pacientes y sus familias que viajan desde todo el mundo a nuestro principal centro médico académico pediátrico en busca de atención para afecciones especializadas y complejas durante todo su proceso desde las consultas iniciales, las citas y los seguimientos hasta el regreso a sus países de origen. Nuestro experimentado equipo actúa como único punto de contacto y equipo de conserjería y apoya a las familias de pacientes internacionales para que accedan y se orienten en su experiencia de atención médica sin problemas. El equipo de Global Health facilita una atención integral y culturalmente sensible y se dedica a ayudar con las necesidades únicas de los pacientes y familias internacionales. Sabemos que, si su hijo tiene un problema de salud grave, usted irá a cualquier lugar para recibir la mejor atención. Center for Global Health está aquí para ayudar a que Children's Hospital Los Angeles sea su hogar lejos de casa.

