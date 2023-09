Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Não se preocupe com seus quadris ou joelhos conforme você envelhece. A artrite não é inevitável nessas articulações. Continue fazendo as atividades que gosta. Essas palavras reconfortantes vêm do Dr. Rafael Sierra, cirurgião ortopédico da Mayo Clinic especializado em reconstruções de quadril e joelho. O Dr. Sierra explica que não é necessário reduzir as atividades por medo de desgastar essas articulações com o envelhecimento.

Entretanto, certas condições, como anomalias congênitas e problemas anatômicos, podem predispor uma pessoa a ter problemas de quadril ou joelho. Quando não tratados, a displasia e o impacto do quadril são as principais causas de substituição em pessoas com menos de 50 anos. Ter as pernas arqueadas, os joelhos para dentro, ou outros problemas estruturais, podem acelerar a necessidade de substituição do joelho.

“Porém, isso não significa que todos tenham que se preocupar e dizer: OK, aos 50 anos, talvez eu deva pedir a um médico para examinar meus quadris ou joelhos”, explica o Dr. Sierra.

“Geralmente, o corpo (o sistema muscular e esquelético) indicará quando os problemas surgirem.”

Não existem triagens preventivas para quadris ou joelhos, portanto a dor é o maior indicador para um possível problema. Algumas pessoas nem mesmo percebem que estão com problemas no quadril ou joelho até o momento em que sentem dores ao fazer as atividades ou movimentos.

“Ao longo dos anos, as inovações nos implantes de quadril e joelho, além das técnicas cirúrgicas, fizeram com que as operações ficassem ainda mais técnicas e precisas”, explica o Dr. Sierra. Novos plásticos usados em próteses de quadril e joelho são extremamente duráveis.

Mudanças nas técnicas de anestesia e de controle de dor melhoraram o tratamento dado aos pacientes antes, durante e depois da cirurgia. Mais pessoas estão fazendo cirurgias ambulatoriais de implante de prótese de quadril e joelho. Se uma pessoa receber um implante de prótese de quadril ou joelho, seu médico provavelmente recomendará cautela durante as atividades.

Olhando adiante, o Dr. Sierra explica que a necrose avascular, ou a morte do tecido ósseo, permanece sendo um dos problemas insolúveis na cirurgia de quadril. Ainda é necessário haver muitas pesquisas pela frente. Além disso, as pesquisas sobre rupturas dos abdutores ou dos músculos ao redor do quadril continuam a ser conduzidas. As mulheres são especialmente propensas a essa condição.

