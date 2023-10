Newswise — ROCHESTER, Minnesota — O jogo de pickleball está se popularizando em todo o mundo. Ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade e com qualquer nível de habilidade. Ainda que muitas pessoas possam assumir que o pickleball é um esporte lento e com baixo impacto, os especialistas da Mayo Clinic afirmar que é importante lembrar de que as lesões adquiridas com a prática do jogo são possíveis e acontecem.

“P” significa pickleball. O Dr. Sanjeev Kakar, cirurgião de mão e pulso da Mayo Clinic, afirma que existem quatro elementos que iniciam com a letra P (em inglês) que os jogadores devem se lembrar para evitar lesões:

“Número 1: é preciso fazer o alongamento adequado (Proper stretching em inglês). Quando entramos na quadra de pickleball, pensamos que ela é menor. É um esporte mais lento. Não precisamos de alongamento. Esqueça as lesões de mão e pulso, pois vemos muitas lesões no tendão de Aquiles”, explica o Dr. Kakar. “O alongamento adequado começa com os pés e vai subindo. E isso inclui as extremidades inferiores, as costas, o pescoço e as extremidades superiores.”

“Número 2: é preciso praticar com um objetivo (Practice with a purpose em inglês). Em vez de gastar uma hora na quadra com movimentos repetitivos que levam a lesões crônicas, uso crônico e uso excessivo crônico.”

“Número 3: é preciso ter o equipamento adequado (Proper equipment em inglês). Você tem o paddle correto? A empunhadura é grossa o suficiente? Conforme envelhecemos, quando fazemos movimento de pinça ou aperto, mais áreas de mão recebem mais estresse. E, então, quando você está apertando com muita força, isso pode levar a um aumento da pressão no pulso.”

“Finalmente, e provavelmente o mais importante, estamos falando da mecânica adequada (Proper mechanics em inglês), uma vez que a bola não quica tão alto quando os jogadores estão indo em direção a ela. Na verdade, eu diria que o movimento é mais violento do que no tênis.”

