Newswise — ROCHESTER, Minnesota – Os riscos de demência, câncer e doença arterial coronariana aumentam com o avanço da idade, e a população dos Estados Unidos está envelhecendo. Mas, até então, a conexão entre as condições não estava plenamente compreendida. Agora, os pesquisadores da Mayo Clinic relatam uma descoberta intrigante: ter histórico de câncer ou doença arterial coronariana pode reduzir o risco de demência. Os resultados do estudo foram publicados na revista médica Journal of Alzheimer's Disease.

Pessoas com 85 anos ou mais representam o segmento da população com crescimento mais rápido no país, e o percentual de pessoas nessa faixa etária deve mais do que dobrar para 4,8 por cento até 2050, de acordo com o U.S Census Bureau (Departamento do Censo dos Estados Unidos). Assim, a doença de Alzheimer, a quinta maior causa de morte entre os americanos com 65 anos ou mais, permanece sendo a doença de maior preocupação, já que é a forma mais comum de demência.

Os pesquisadores procuraram determinar como um histórico de câncer ou doença arterial coronariana nas pessoas pode influenciar o risco futuro de demência. Entre 1998 e 2020, eles analisaram dados de um único grupo de participantes do estudo da Mayo Clinic que morrerem com idade de 95 anos ou mais. Essas pessoas foram submetidas a uma autopsia e doaram os cérebros para o Banco de Cérebros da Mayo Clinic para serem pesquisados.

Os pesquisadores avaliaram os registros médicos para histórico de câncer e doença vascular, como doença arterial coronariana e diabetes. Análise estatística, laudos de neuropatologia e modelagem foram utilizados para conduzir o estudo.

Os pesquisadores descobriram que o histórico de câncer reduziu o risco de demência e estava associado a uma menor quantidade de alterações cerebrais da doença de Alzheimer, como o acúmulo de proteína tóxica tau, uma característica da doença. “Pode ser que mudanças moleculares subjacentes que se opõem entre si possam estar acontecendo,” afirma Dra. Melissa Murray, Ph.D. neurocientista e autora sênior do estudo. “O câncer quer se proliferar, expandir e crescer; por outro lado, as mudanças moleculares associadas à doença de Alzheimer querem matar as células cancerígenas. Isso pode ser comparado a um cabo de guerra”. A Dra. Murray lidera o Laboratório Translacional de Neuropatologia, na Mayo Clinic Flórida.

Os pesquisadores afirmam que é possível que genes e mecanismos comuns normalmente envolvidos no crescimento e manutenção das células possam ser regulados em direções opostas. Eles supõem que o crescimento dos mecanismos pró-crescimento possa aumentar o risco de câncer, enquanto o aumento dos mecanismos de morte celular possa aumentar o risco de demência. Embora não estudados neste artigo, eles observam que os tratamentos para o câncer (como a quimioterapia) também podem afetar as células cerebrais e impedir a formação e disseminação de proteínas associadas a doenças neurodegenerativas relacionadas à idade. Eles afirmam que um entendimento mais aprofundado sobre o que está acontecendo dentro dos cérebros dos pacientes, durante e após o tratamento contra câncer, beneficiaria a identificação dos fatores que promovem ou impedem a demência.

A equipe da pesquisa também estudou os riscos dos fatores vasculares, como tabagismo, hipertensão e diabetes, no cálculo das probabilidades de desenvolvimento de demência. Embora todas essas condições aumentem o risco, os pesquisadores descobriram que o diabetes era o fator de risco mais forte. Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram que o histórico de doença arterial coronariana também diminuiu o risco de demência. A hipótese é de que isso poderia estar associado aos benefícios do tratamento ao longo de muitos anos para uma doença conhecida. Os medicamentos usados para tratar a doença arterial coronariana são desenvolvidos para reduzir as placas perigosas nas artérias coronárias e promover a saúde dos vasos sanguíneos no cérebro.

Os pesquisadores reconhecem que o controle dos fatores de risco vascular é uma estratégia promissora para diminuir o risco de demência e afirmam que os resultados dos estudos apoiam a adoção de um estilo de vida saudável em geral.

“Creio que isso indica realmente a necessidade de enfatizar como é importante evitar o diabetes e a potencial importância de receber tratamento para doença arterial coronariana”, afirma a Dra. Murray.

