Newswise — Certains aspects de la pandémie de COVID-19 ont été de courte durée, comme les confinements et la distanciation sociale. Les webinaires ILAE, en revanche, ont non seulement persisté depuis 2020, mais sont aussi devenus plus fréquents.

La région de la Méditerranée orientale (RMO) de l'ILAE a commencé à proposer des webinaires sur l'épilepsie pendant la pandémie afin de fournir une formation et une interaction continues aux cliniciens. Les webinaires visaient également à accroître la sensibilisation à l'ILAE dans la région.

« Dans la région de la Méditerranée orientale, l'ILAE n'était pas très visible », a déclaré Chahnez Triki, neurologue pédiatrique et membre du conseil d'administration de l'ILAE-Méditerranée orientale. « Les chapitres ne sont pas très liés les uns aux autres ou semblent peu impliqués dans le travail de l'ILAE. Nous voulions changer cela. »

Au fur et à mesure que les webinaires de la RMO se poursuivaient, les organisateurs ont remarqué que la plupart des participants venaient de pays d'une autre région : l'Afrique.

« Les participants de la Région africaine étaient deux fois plus nombreux que ceux de la Méditerranée orientale et d'autres régions », a déclaré Fatema Abdulla, neurologue adulte et membre du conseil d'administration de l'ILAE-Méditerranée orientale. « En conséquence, il y a eu une demande pour que les webinaires soient combinés dans le cadre d'un projet conjoint entre RMO et l'Afrique. »

Les webinaires conjoints ont été lancés en juin 2021 en deux langues : Français et Anglais. « Nous avons alterné, de sorte qu'un mois serait consacré à un présentateur de la Méditerranée orientale, puis le mois suivant à un présentateur africain », a déclaré Abdulla. « Nous l'avons également structuré de manière à ce que si le présentateur venait d'EMR, le modérateur venait d'Afrique. Parfois, nous avions des panélistes des deux régions.

Les avantages de l'entreprise coopérative se sont étendus bien au-delà de ce que les organisateurs avaient prévu.

Découvrir de nouveaux intervenants

« Nous avons été surpris ; il y avait beaucoup de neurologues et d'épileptologues experts dans les régions dont nous n'avons jamais entendu parler », a déclaré Abdulla. « Nous avons eu l'occasion d'apprendre à nous connaître et partager nos expériences.»

Triki est d'accord. « Nous avons eu d'excellents conférenciers que nous ne connaissions pas auparavant », a-t-elle déclaré.

Pratique pour les jeunes professionnels

L'initiative a fourni un débouché important pour le développement de carrière chez les jeunes cliniciens, a déclaré Triki. « Nous avons beaucoup de jeunes qui font des présentations dans des webinaires, et beaucoup d'entre eux n'auront jamais la chance d'assister en personne à un congrès international », a-t-elle déclaré. « Cela leur donne l'occasion de parler et de donner une conférence à une communauté internationale. »

Établir des liens, résoudre des problèmes

De nombreux webinaires ont couvert des défis et des réussites spécifiques à une région, a déclaré Abdulla. « Nous avons essayé autant que possible d'aider les membres de chaque section à découvrir leurs besoins et défis spécifiques, ainsi que des solutions et des réussites », a-t-elle déclaré. « Les gens ont partagé leur expertise et la façon dont des défis similaires ont été résolus. »

La région EMR est géographiquement et économiquement diversifiée, ce qui se traduit par une grande variété de sujets et de perspectives. « La région est en quelque sorte composée de trois zones, et chacune a ses propres défis, en termes de main-d'œuvre ou d'économie », a déclaré Triki. « Les webinaires ont fusionné tous ces défis et nous nous sommes efforcés de les résoudre. »

Tisser des liens sociaux

Triki a déclaré que les webinaires conjoints ont conduit à des amitiés entre les présentateurs et à de nouvelles relations entre les centres. Avant la création des webinaires, les francophones et les anglophones de la région de la Méditerranée orientale n'étaient pas bien connectés les uns aux autres. Les webinaires ont changé cela.

« Nous nous connaissons maintenant grâce à ces webinaires, et lorsque nous assistons à des congrès, nous nous rencontrons et discutons, ce qui est très important pour notre région », a-t-elle déclaré. « Les webinaires ont un impact médical, scientifique et social. »

Avantages économiques

Les webinaires ont également un impact économique important, en apportant une éducation accessible aux professionnels qui n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour assister à des congrès ou à d'autres programmes en personne.

« Les intervenants en Afrique n'ont généralement pas la possibilité d'assister au Congrès international sur l'épilepsie, donc le webinaire est très important pour eux, ainsi que pour les Francophones d'Afrique du Nord », a déclaré Triki. « Il n'est pas économiquement possible pour eux d'assister à un congrès, donc cela leur donne une opportunité. »

Les webinaires font également partie du programme de maîtrise en épileptologie de l'Université de Sfax, un programme que Triki aide à gérer. Les étudiants sont tenus de visionner les webinaires, et le matériel de ceux-ci peut apparaître aux examens.

Plus forts ensemble pour l'IGAP

La série de webinaires ne s'adresse pas aux spécialistes de l'épilepsie, a noté Triki ; Il est utile pour tous les types de médecins généralistes.

« Cela s'inscrit dans le cadre des efforts de l'IGAP », a-t-elle déclaré, faisant référence au Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et d'autres troubles neurologiques. Les webinaires abordent directement la cible 5.1 – augmenter de 50 % la couverture des services d'épilepsie dans les pays – et abordent indirectement de nombreuses autres cibles du plan.

Le succès en chiffres

Des webinaires coopératifs ont eu lieu tous les mois entre juin 2021 et janvier 2024. Les webinaires en français se poursuivent en coopération ; Pour résoudre les problèmes d'horaire, chaque région organise désormais son propre webinaire en anglais.

Le projet a donné lieu à 22 webinaires en anglais et, à la mi-juillet 2024, à 27 webinaires en français. Chaque webinaire enregistré est publié sur YouTube, où les vidéos ont été visionnées plus de 31 000 fois (11 800 pour les webinaires en anglais et 19 200 pour les webinaires en français).

Au total, les webinaires ont attiré plus de 8 000 participants ; 53 % provenaient de la région africaine, ce qui souligne la nécessité de proposer des options éducatives accessibles.

Plus d'informations

Voir les sujets et s'inscrire aux webinaires à venir

Voir les précédents webinaires EMR/Africa en anglais

Voir les précédents webinaires EMR/Africa en Français

##

Fondée en 1909, la Ligue internationale contre l'épilepsie (ILAE) est une organisation mondiale avec plus de 120 sections nationales.

En promouvant la recherche, l’éducation et la formation pour améliorer le diagnostic, le traitement et la prévention de la maladie, ILAE œuvre pour un monde où la vie de personne n’est limitée par l’épilepsie.

Site Web de l'ILAE (disponible en plusieurs langues) | Facebook | Instagram

X (Twitter): Français Anglais Japonais Portugais Espagnol