Newswise — LONDRES — Seja pelo excesso de comida, ao contrair uma doença, se sentir estressado ou extremamente cansado, um calendário cheio de festas no final de ano pode afetar a sua saúde, diz Safia Debar, Bacharel em Medicina e Cirurgia, médica generalista e especialista em gestão de estresse na Mayo Clinic Healthcare em Londres. Neste alerta do especialista, a Dra. Debar responde a perguntas frequentes e oferece dicas para ajudá-lo a poder enfrentar os encontros festivos de forma saudável.

Seja na hora de comer, beber ou até mesmo na hora de tomar a decisão de organizar ou participar das festas, a atenção plena é fundamental, diz a Dra. Debar.

Como as pessoas podem se proteger na hora de contrair alguma doença durante esse período agitado?

A Dra. Debar recomenda analisar o ambiente em que você estará e como você está se sentindo fisicamente e mentalmente indo a uma reunião específica.

Fisicamente, você se sente descansado? Você está recebendo as vitaminas e minerais que precisa ou está tendo que fazer um esforço especial para se alimentar bem? Você já tomou medidas preventivas como a vacina contra a gripe?

"Também é importante lavar corretamente as mãos, utilizar máscara quando necessário e estar consciente do que você pode estar se expondo", aconselha a Dra. Debar. "Garanta que os fatores de estilo de vida saudável estejam em vigor da melhor forma possível, levando em consideração esta época do ano, mas também tenha alguma autocompaixão. Trata-se de um período agitado. Estamos lidando com muitas dinâmicas. É importante também termos um pouco de generosidade interna conosco.”

A comida das festas costuma ser compartilhada: bufês com utensílios em comum e bandejas de aperitivos que as pessoas botam as mãos, por exemplo. Como as pessoas podem se proteger do norovírus e outras doenças disseminadas através dos alimentos e do contato físico com superfícies germinativas?

Má higienização das mãos, alimentos mal cozidos e alimentos deixados do lado de fora por muito tempo estão entre as causas das doenças transmitidas por alimentos. Essa é uma outra questão em que uma abordagem consciente pode ajudá-lo a se manter saudável, explica a Dra. Debar.

"Aqui é importante estarmos conscientes das decisões que estamos tomando e nos questionarmos: 'Eu realmente quero ir a essa festa?' 'Eu realmente preciso ir?" explica. "Se algo lhe parecer arriscado, ouça a sua intuição. Se você for comer em um bufê, pense nas suas escolhas. Quando você traz consciência para isso, poderá perceber que não está nem com fome ou que, na verdade, nem quer estar lá. Se você for, certifique-se de lavar as mãos.”

As festas de final de ano são um momento em que as pessoas podem se entregar a guloseimas, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. Como as pessoas podem evitar o exagero?

"Se eu fosse você, eu pararia e pensaria nas consequências do exagero e no custo real que isso teria para mim," diz a Dra. Debar. "Por exemplo, você sabe que, se beber demais, no dia seguinte você se sentirá letárgico, não irá dormir bem, irá se envolver em discussões, não funcionará direito. Portanto, considere o resultado final: O prazer e os benefícios dessa bebida podem não ser o que parecem. Fazer esse tipo de exercício é bem útil; comece a escolher conscientemente quando você irá beber, ou não."

Se você for beber, mantenha-se hidratado com água, evite beber com o estômago vazio e esteja ciente do que está bebendo e como isso poderá afetá-lo, aconselha a Dra. Debar.

"Quando você sabe quais são suas reações individuais em relação às bebidas, noitadas ou aos excessos, tenha certeza de que irá descansar no dia seguinte e coloque em prática outras estratégias para ajudar na sua saúde", acrescenta a Dra. Debar. "E tente não se sobrecarregar no dia seguinte; muitas vezes o problema aparece quando as pessoas têm festas consecutivas."

Em relação à comida, tente evitar os picos de açúcar, pois é quando os desejos por comida podem começar a aparecer, alerta.

"Se você começar o seu dia da maneira certa, consumindo proteínas adequadas, gorduras boas e evitando um grande pico de açúcar, então você não estará correndo atrás do prejuízo ou à mercê dos picos de açúcar. Aumente o consumo de frutas, vegetais, proteínas e gorduras boas, e o restante pode ser preenchido com guloseimas", aconselha a Dra. Debar.

Para algumas pessoas, situações sociais podem gerar ansiedade. Que medidas as pessoas podem tomar para se acalmar e aproveitar o momento?

"Isso vai realmente depender de cada indivíduo. Interações são benéficas para nós. Também é uma ótima oportunidade para as pessoas saírem da sua zona de conforto, mas tudo isso depende da dose," explica a Dra. Debar. "Se você é uma pessoa introvertida, conheça seus limites: Quantos eventos você se sente confortável em participar?”

Diga a si mesmo que você só precisa conversar com uma pessoa e que poderá sair mais cedo caso não esteja se divertindo, aconselha. Métodos de relaxamento, como técnicas de respiração e visualização, podem ajudar a aliviar a ansiedade, diz a Dra. Debar.

"Além disso, divida essa tarefa em pequenos passos administráveis. Por exemplo, vá a uma festa por apenas cinco minutos esta noite", diz a Dra. Debar. "Se tudo ocorrer bem, isso aumentará a sua confiança, e, portanto, você poderá aumentar o seu tempo para 10 minutos, e assim por diante. Além disso, veja se você pode ir com um amigo. É importante se expor a situações sociais, pois a interação é realmente benéfica para nós e o contato com pessoas com ideias semelhantes às nossas é, na verdade, um amortecedor contra o estresse."

Dar uma festa também pode ser estressante. Como os próprios organizadores podem lidar com tudo isso?

A atenção plena também pode ajudá-lo aqui. Isso inclui gerenciar suas expectativas, considerar o que os outros podem fazer que tende a desencadear emoções negativas em você e ter uma estratégia que o ajude com tudo isso, diz a Dra. Debar.

“Você frequentemente estará gerenciando muitas crenças, expectativas, emoções e sentimentos de outras pessoas. Ter um mantra de que você só pode fazer o seu melhor pode ajudá-lo," explica. "Você não é responsável pela diversão de alguém. Você só pode fazer o que está ao seu alcance.”

A Dra. Debar também recomenda dividir o planejamento da festa em etapas gerenciáveis, delegar quando possível e executar as tarefas com um espírito de diversão e leveza.

"A energia é contagiante", diz ela. "Se eu estou feliz e alegre, isso terá um efeito positivo nos outros, porque nos comunicamos através do nosso sistema nervoso e da nossa linguagem corporal."

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada para essa incomparável experiência no Reino Unido. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.