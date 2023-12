Newswise — FARIBAULT, Minnesota — Os escorregadores fazem parte das brincadeiras de verão, e as crianças se divertem quando deslizam por eles. Entretanto, existe um “deslize” que deve ser evitado quando chega o calor: o “deslize da aprendizagem no verão”. Isso significa a perda, durante as longas férias de verão, de novas habilidades adquiridas durante o ano letivo.

O deslize da aprendizagem no verão não é uma novidade, mas ele piorou devido aos contratempos educativos provocados durante a interrupção da educação na pandemia.

Em média, os alunos perdem dois meses de habilidades de leitura e quase três meses de habilidades matemáticas durante as férias de verão. Isso significa que eles precisam reaprender essas habilidades antes de passarem para novos materiais no próximo ano letivo. A boa notícia é que pais e outros cuidadores podem ajudar a minimizar as perdas de aprendizagem, explica Maegen Storm, enfermeira especializada no Sistema de Saúde da Mayo Clinic, em Faribault, Minnesota.

Ainda que isso não signifique necessariamente matricular as crianças em um curso ou escola de verão, isso significa que devemos incorporar intencionalmente a aprendizagem e a prática das competências nas atividades cotidianas, explica Storm.

Começar uma rotina de verão com leituras diárias de pelo menos 20 minutos é um grande passo, explica Storm. Deixe as crianças escolherem o próprio material de leitura, mesmo que o material esteja abaixo do nível escolar ou série delas. Ser bons leitores dará a elas um impulso de confiança. Procure desafios de leitura ou crie um concurso de leitura amigável com familiares e amigos.

As atividades diárias estão repletas de oportunidades de aprendizagem, explica Storm. Inclua atividades complementares de verão, como passar mais tempo ao ar livre, participar de programas gratuitos oferecidos por bibliotecas e parques, acampamentos e viagens de férias. Você terá ótimos pontos de partida para fazer trabalhos escolares que não parecem ser trabalho.

Não é preciso fazer isso sozinho. Envolva suas crianças e outros pais, quando possível. Suas crianças ficarão mais animadas para aprender durante os meses de verão se as atividades estiverem centradas em torno dos interesses delas, incluindo novas atividades que elas gostariam de experimentar.

Aqui estão algumas ideias que Storm colocou em prática com as crianças dela para ajudar a reter todas aquelas competências que foram tão difíceis de aprender.

No supermercado, peça que a criança faça o seguinte:

Escrever a lista de compras.

Ler os anúncios no local.

Pesar os alimentos na seção de hortifrúti.

Usar uma calculadora para somar o valor das compras.

Comparar os diversos itens, tamanhos e quantidades para determinar a melhor compra.

Contar a quantidade de produtos no carrinho.

Na cozinha, aproveite o momento de preparo dos alimentos para praticar os números e a matemática:

Medir o tamanho da forma.

Ler as receitas em voz alta.

Medir os ingredientes secos e líquidos.

Contar o número de ingredientes.

Cortar as frutas e vegetais em tamanhos específicos, como 1/2 de uma maçã ou 1/4 de uma banana.

Ler informações sobre a alimentação saudável em sites especializados.

Calcular a ingestão nutricional, como calorias e proteínas.

Dividir os alimentos em porções nas refeições.

No carro, durante viagens curtas ou longas, peça que as crianças façam o seguinte:

Cantar músicas.

Praticar a ortografia fazendo um concurso de soletração.

Relembrar as operações matemáticas fazendo contagens de dois em dois ou praticando a tabuada.

Localizar os objetos que comecem com cada letra do alfabeto.

Ler em voz alta as placas de trânsito e os painéis publicitários.

Praticar as direções como virar à esquerda ou ao sul.

Desativar os avisos sonoros do aplicativo de mapas e ler as direções em voz alta.

Ouvir podcasts apropriados para crianças sobre temas como ciência, espaço ou mistérios.

No parque, participe das atividades integradas para aprender o seguinte:

Procurar e identificar diferentes plantas, árvores, pedras, insetos, nuvens, flores silvestres e ervas daninhas.

Ouvir os pássaros usando aplicativos gratuitos especializados para identificá-los pela aparência ou pelo canto.

Participar de uma caminhada gratuita planejada, como observação de estrelas, borboletas ou exploração de lagos com um naturalista/biólogo.

Inscrever-se em outros programas gratuitos que despertem o interesse das crianças.

Pesquisar o nome do parque e sua origem.

Na biblioteca municipal, as crianças podem explorar estes recursos gratuitos:

Consultar os diversos clubes, programas e opções de leitura oferecidos.

Escolher alguma coisa nova, como histórias em quadrinhos, revistas, livros de receitas ou gravações musicais.

Visitar as exposições e os eventos especiais da biblioteca.

Inscrever-se para participar dos desafios de leitura de verão.

Fazer um estudo aprofundado de uma pessoa, lugar ou um evento histórico.

Em uma viagem ou nas férias, seja no final de semana ou durante a semana, abra um mundo de novas experiências e aprendizagem ao:

Pesquisar o local de destino, quais são as atividades que podem ser feitas, a história do local, como chegar lá e muito mais.

Deixar que as crianças tracem a viagem em um mapa de papel impresso ou baixado da Internet.

Deixar que as crianças calculem a distância percorrida, o combustível e os custos.

Criar um álbum de fotos com as experiências e com as grandes e pequenas descobertas.

Escrever e enviar cartões postais.

Em casa, procure fazer algumas destas atividades para estimular a aprendizagem:

Brincar com jogos de tabuleiro ou cartas, montar quebra-cabeças e fazer jogos de palavras, como palavras cruzadas ou sudoku.

Praticar habilidades manuais com as crianças, como amarrar ou ajustar os cadarços do tênis, abrir e fechar zíperes e abotoar camisas.

Comprar um termômetro e pluviômetro externos simples para acompanhar os fenômenos meteorológicos e comparar os resultados com os resultados dos meteorologistas profissionais.

Aprender uma nova competência pela Internet ou pelos livros, como escrever letra cursiva, codificação ou tricô.

Tornar-se um amigo por correspondência de um membro da família ou amigo, e escrever e enviar cartas em papel ou praticar habilidades de digitação enviando mensagens de e-mail.

Organizar uma caça ao tesouro no jardim. As crianças maiores podem cuidar da organização sozinhas.

Criar um clube de leitura ou uma feira de troca de livros na vizinhança.

Criar um álbum de recortes do verão com fotos, textos e objetos encontrados.



O verão é o momento perfeito para ensinar às crianças que a aprendizagem também acontece fora da sala aula. Evitar o deslize da aprendizagem no verão exigirá reflexão inovadora por parte dos adultos, mas o esforço valerá a pena quando as crianças começarem um novo ano letivo prontos para continuar aprendendo.

