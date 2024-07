Newswise — ROCHESTER, Minnesota –Die Mayo Clinic wurde in den heute veröffentlichten „Best Hospital“-Rankings des U.S. News & World Report 2024–2025 erneut zu einem der besten Krankenhäuser der USA gewählt. Die Mayo Clinic ist weiterhin bestplatziert in mehr Spezialisierungen als jedes andere Krankenhaus und die Mayo Clinic in Rochester und Arizona stehen wieder auf der „Honor Roll“. Krankenhäuser werden von U.S. News fortlaufend in eine numerische Rangfolge gebracht und die Mayo Clinic steht erneut auf Platz 1 in den Rankings der Bundesstaaten Minnesota, Arizona und Florida.

„Wir fühlen uns unglaublich geehrt, erneut mehr Spezialisierungen anzuführen als jede andere Klinik und die einzige Gesundheitsorganisation mit zwei Krankenhäusern auf der „Honor Roll“ der U.S. News zu sein“, soGianrico Farrugia, M.D., President & CEO Mayo Clinic. „Das Setzen von Standards für patientenorientierte Exzellenz ist eine enorme Verantwortung, die unsere Teams sehr ernst nehmen. Bei uns in der Mayo Clinic dreht sich alles darum, die Patientenversorgung überall zu transformieren. Diese Anerkennung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zumal wir dieses Jahr auch von Newsweek zum besten Krankenhaus der Welt gewählt wurden.“

Die jährlichen Rankings informieren Patienten und ihre Ärzte, damit sie fundierte Entscheidungen über den Ort der Versorgung treffen können.

Die Mayo Clinic in Rochester steht seit Erstveröffentlichung 1990 auf der „Honor Roll“. Die Mayo Clinic in Arizona steht das achte Jahr in Folge zusammen mit Rochester auf der „Honor Roll“.

Auf der „Honor Roll“ von U.S. News stehen die 20 besten Krankenhäuser nach Punkten, die in 15 Spezialisierungen und 20 Prozeduren und Krankheiten basierend auf Patientenerfahrung, Überlebensrate, Entlassungsergebnis, Pflegepersonal, fortschrittlicher Technologie, Service und Reputation unter Medizinexperten vergeben werden. Die Mayo Clinic in Rochester erhielt mehr Punkte als jedes andere Krankenhaus.

Bundesstaatliche und regionale Rankings

Die Mayo Clinic steht erneut auf Platz 1 in den Rankings der Bundesstaaten Minnesota, Arizona und Florida. Die Mayo Clinic in Florida stand in acht der letzten neun Jahre im Bundesstaat Florida auf Platz 1. Mayo Clinic Health System in Eau Claire, Wisconsin, wurde als „Best Regional Hospital“ im Nordwesten von Wisconsin ausgezeichnet. Mayo Clinic Health System in Mankato wurde als „Best Regional Hospital“ im Südwesten von Minnesota ausgezeichnet.

„Mayo Clinic steht durchweg an der Spitze als führender Gesundheitsdienstleister weltweit, weil die Bedürfnisse unserer Patienten für unsere Mitarbeiter über allem anderen stehen“, so Sean Dowdy, M.D., Chief Value Officer der Mayo Clinic. „Gemeinsam setzen sie Maßstäbe für Exzellenz in der Gesundheitsversorgung.“

Die Mayo Clinic begann 1864 als einfache Arztpraxis und ist heute ein weltweiter Hort der Hoffnung und Heilung. An dieser Mission wird bis heute festgehalten, mit über 80.000 Mitarbeitern, die fachkundige, mitfühlende Versorgung für jährlich über 1,3 Mio Patienten aus jedem Bundesstaat und 130 Ländern leisten.

Über die Mayo Clinic Die Mayo Clinic ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Innovation in der klinischen Praxis, Ausbildung und Forschung einsetzt. Menschen auf der Suche nach Heilung finden hier Mitgefühl, Expertise und Antworten. Besuchen Sie das News Network der Mayo Clinic für weitere Neuigkeiten aus der Mayo Clinic.

