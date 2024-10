Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – La esofagitis eosinofílica (EE), un trastorno del esófago, se reconoce cada vez más como una de las principales causas de dificultades para tragar en niños y adultos. Afecta a aproximadamente una de cada 2,000 personas y es parte de un espectro de afecciones alérgicas. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston investigó la probabilidad de que los pacientes con ciertas afecciones atópicas (alérgicas) desarrollen EE.

“Realizamos un análisis por separado de cuatro afecciones alérgicas comunes (asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria) para determinar la probabilidad de que los pacientes pediátricos de entre 1 y 18 años con estas afecciones también desarrollen EE”, dice la residente pediátrica, Catherine Haber, MD (Médica), autora principal del estudio y miembro del ACAAI. “Para cada una de estas condiciones atópicas, comparamos la probabilidad de desarrollar EE con un grupo de control de pacientes que no tenían estas condiciones alérgicas o atópicas. Descubrimos que cada una de estas afecciones estaba asociada con un mayor riesgo de desarrollar EE. También descubrimos que la alergia alimentaria presentaba el mayor riesgo de desarrollar EE entre las afecciones atópicas estudiadas”.

El desglose para cada condición fue el siguiente:

Asma: 1,885 pacientes desarrollaron EE frente a 726 en el grupo de control que no la desarrollaron.

Rinitis alérgica: 1,444 pacientes desarrollaron EE frente a 829 en el grupo de control que no la desarrollaron.

Dermatitis atópica: 533 pacientes desarrollaron EE frente a 307 en el grupo de control que no la desarrollaron.

Alergias alimentarias: 1,098 pacientes desarrollaron EE frente a 166 en el grupo de control que no la desarrollaron.

Los grupos de cohorte y de control fueron emparejados en términos de sexo, raza y etnia. Además, se compararon con otras afecciones atópicas incluidas en este estudio: asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria.

Título del resumen: RIESGO DE DESARROLLAR ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA CON ASMA PREEXISTENTE, RINITIS ALÉRGICA, DERMATITIS ATÓPICA O ALERGIA ALIMENTARIA

Presentador: Dra. Catherine Haber

RISK OF DEVELOPING EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS WITH PREEXISTING ASTHMA, ALLERGIC RHINITIS, ATOPIC DERMATITIS, OR FOOD ALLERGY

C. Haber*, T. Al-Shaikhly, P. Jhaveri, Hershey, PA.

Introduction: Eosinophilic esophagitis (EoE) is a chronic antigen-mediated disorder of the esophagus leading to esophageal dysfunction that is frequently seen in atopic patients. We investigated the probability of various atopic conditions developing EoE.

Methods: This retrospective cohort study utilized TriNetX US Collaborative Network to identify pediatric patients ages 1-18 years with a diagnosis of asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, or food allergies from 2016 to 2018. Separate analyses were run for each diagnosis. The control population consisted of patients without the atopy diagnosis who had any documented ICD-10 diagnosis. The cohorts were matched for age at index, sex, race, ethnicity, and the other atopic conditions. The three-year hazard ratio (HR) of developing EoE relative to the controls was calculated.

Results: For the asthma group, there were 1,885 patients that developed EoE versus 726 in the control group (HR 2.35; 95% CI 2.16 – 2.56; p-value <0.001). For the allergic rhinitis group, there were 1,444 patients that developed EoE versus 829 in the control group (HR 1.45; 95% CI 1.34 - 1.58; p-value <0.001). For atopic dermatitis, there were 533 patients that developed EoE versus 307 patients in the control group (HR 1.53; 95% CI 1.33 - 1.76; p-value <0.001). For patients with food allergies, there were 1,098 patients that subsequently developed EoE versus 166 in the control group (HR 6.31; 95% CI 5.36 - 7.43; p-value <0.001).

Conclusion: All atopic risk factors studied were associated with an increased risk of developing EoE. Food allergy had the highest risk of developing EoE.

Summary table demonstrating risk of developing eosinophilic esophagitis among various atopic conditions



Table demonstrating number at risk of developing eosinophilic esophagitis (EoE) and number that subsequently developed EoE for each atopic condition studied. Hazard ratio for the risk of developing EoE included for each atopic condition with their 95% confidence interval (CI) and P-value.