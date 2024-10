Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – La anafilaxia puede aparecer de repente y sin previo aviso, y debido a que sus síntomas pueden ser fatales, resulta aterradora para quienes la padecen. Dos nuevos estudios que se presentarán en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston muestran que no son sólo los pacientes y los cuidadores quienes no conocen la mejor manera de tratar la anafilaxia: los profesionales médicos de emergencia a menudo siguen protocolos incorrectos para tratar reacciones alérgicas graves.

“Sabemos que el reconocimiento temprano de la anafilaxia y el tratamiento con epinefrina mejoran los resultados”, afirma Sasha Alvarado, DO (Doctora en Medicina Osteopática), codirectora de Calidad y Seguridad de la División de Inmunología, Alergia y Retrovirología del Baylor College of Medicine. Joni Chow, DO, residente de pediatría en el Baylor College of Medicine de San Antonio y autora principal del estudio, explicó: “Encuestamos a 96 pacientes y cuidadores en la sala de espera de una clínica de alergias para evaluar el conocimiento sobre la anafilaxia y los componentes deseados de un plan de acción para la anafilaxia. “Los resultados demuestran la necesidad de educar mejor a los pacientes alérgicos para reconocer y tratar la anafilaxia de forma adecuada”.

Aunque al 95% de los encuestados en el estudio se les recetó epinefrina y el 73% dijo que se sentía cómodo reconociendo los síntomas de la anafilaxia, solo el 14% de los encuestados dijo que era muy probable que usaran epinefrina en primera instancia para la anafilaxia. Las siguientes se identificaron como barreras para el uso de epinefrina:

No está seguro de qué síntomas tratar (40.6%)

Duda en acudir a la sala de emergencias (24%)

Duda en llamar al 911 (17.7%)

No está seguro de cómo utilizar los autoinyectores de epinefrina (11.5%)

Teme a las agujas (5.2%)

Un segundo estudio examinó las diferencias entre los servicios médicos de emergencia (SME) en los Estados Unidos con respecto a los protocolos utilizados en el tratamiento prehospitalario de la anafilaxia. El estudio realizó un análisis de los protocolos estatales de anafilaxia para identificar brechas en el reconocimiento de la anafilaxia y brindar áreas de mejora en el manejo prehospitalario.

“Muchos protocolos de anafilaxia del SEM están incompletos o desactualizados”, afirma Carly Gunderson, DO, autora principal del estudio. “Las discrepancias incluyen variaciones en la definición de anafilaxia, así como en el tratamiento”.

Se incluyeron en el estudio 30 estados, aquellos con un protocolo obligatorio de soporte vital cardíaco avanzado (ACLS). De los 30 estados, solo el 50% (15) incluyó síntomas gastrointestinales en la definición de anafilaxia, y solo el 40% (12) incluyó manifestaciones neurológicas. El 47% (14) utilizó una definición de sistema de dos órganos. Para las reacciones anafilácticas, el 100% (30) de los protocolos recomendaron difenhidramina y epinefrina. El 90% (27) recomendó albuterol si había síntomas respiratorios, el 73% (22) recomendó líquidos intravenosos y el 60% (18) recomendó esteroides. La epinefrina fue la recomendación de primera línea para la anafilaxia en el 97% (29) de los protocolos. 25 estados (83%) permitieron autoinyectores de epinefrina y 17 (57%) proporcionaron autoinyectores.

Los autores dijeron que era sorprendente que muchos protocolos de SEM no consideraran las manifestaciones gastrointestinales o neurológicas como un componente de la anafilaxia. Otras recomendaciones obsoletas incluían el uso de esteroides y antihistamínicos de primera generación. Muchos protocolos no permitían ni proporcionaban autoinyectores de epinefrina, a pesar de su conveniencia y eficacia.

Título del resumen: COMPRENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA EN PACIENTES ALÉRGICOS Y COMPONENTES DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ANAFILAXIA CENTRADO EN EL PACIENTE (Ver resumen completo a continuación.)

Presentador: Joni Chow, DO

Título del resumen: DISCREPANCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE ANAFILAXIS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDADES DE MEJORA (Ver resumen completo a continuación.)

Presentador: Carly Gunderson, DO

Para obtener más información sobre la anafilaxia o para encontrar un alergólogo en su área, visite AllergyandAsthmaRelief.org. La reunión científica anual del ACAAI se celebrará del 24 al 28 de octubre. Para obtener más noticias e investigaciones de la Reunión Científica del ACAAI, visite nuestra sala de prensa y siga la conversación en X/Twitter #ACAAI24.

Acerca del ACAAI

El Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) es una organización médica profesional de más de 6,000 alergólogos-inmunólogos y demás profesionales de la salud, con sede en Arlington Heights, Ill. El Colegio fue fundado en 1942 y fomenta una cultura de colaboración y simpatía, en la que sus miembros trabajan juntos y con otros para alcanzar los objetivos comunes de atención al paciente, educación, promoción e investigación. Los alergólogos del ACAAI son médicos colegiados, capacitados para diagnosticar alergias y asma, administrar inmunoterapia y brindar a los pacientes los mejores resultados de tratamiento. Para obtener más información y encontrar alivio, visite AllergyandAsthmaRelief.org. Únase a nosotros en Facebook, Pinterest, Instagram y X/Twitter.

A001

DISCREPANCIES IN ANAPHYLAXIS PROTOCOLS ACROSS EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN THE UNITED STATES – OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

C. Gunderson*1, S. Lopez2, K. Lukose3, N. Akar-Ghibril2, 1. Pembroke Pines, FL; 2. Hollywood, FL; 3. Boca Raton, FL.

Introduction: Across the United States, there are significant inconsistencies in the protocols used by Emergency Medical Services (EMS) in the prehospital treatment of anaphylaxis. These discrepancies include variations in the definition of anaphylaxis as well as treatment recommendations. This study performed an analysis of statewide anaphylaxis protocols to identify gaps in the recognition of anaphylaxis and to provide areas for improvement in prehospital management.

Methods: States with mandatory or model state-wide ACLS protocols were included (total of 30). Each allergic reaction and/or anaphylaxis protocol was reviewed – emphasis was placed on the definitions used to identify reactions and treatment algorithms.

Results: Of the 30 states, only 50% (15) included gastrointestinal symptoms in the definition of anaphylaxis, and only 40% (12) included neurologic manifestations. 47% (14) used a two-organ system definition. For anaphylactic reactions, 100% (30) of protocols recommended diphenhydramine and epinephrine. 90% (27) recommended albuterol if respiratory symptoms were present, 73% (22) recommended intravenous fluids, and 60% (18) recommended steroids. Epinephrine was the first line recommendation for anaphylaxis in 97% (29) of protocols. 25 states (83%) allowed epinephrine autoinjectors and 17 (57%) provided autoinjectors.

Conclusion: Many EMS anaphylaxis protocols are incomplete and/or outdated. Surprisingly, many protocols do not consider gastrointestinal or neurologic manifestations. Additionally, many contain outdated recommendations, including the use of steroids and first-generation antihistamines. Despite the convenience of epinephrine autoinjectors, many protocols do not permit or provide them. Given the frequency of EMS activation for allergic reactions, our communities would benefit from standardized protocols using current evidence-based guidelines for the management of anaphylaxis.

A002

UNDERSTANDING OF ANAPHYLAXIS MANAGEMENT AMONG ALLERGY PATIENTS AND COMPONENTS OF A PATIENT-CENTERED ANAPHYLAXIS ACTION PLAN

J. Chow*1, M. Stahl1, S. Alvarado2, 1. San Antonio, TX; 2. Houston, TX.

Introduction: Anaphylaxis is life-threatening, and early recognition improves outcomes. We aimed to assess patients' and caregivers' understanding of recognition and management of anaphylaxis and identify preferred components of a patient-centered action plan.

Methods: We developed a survey instrument assessing knowledge of anaphylaxis and desired components of an anaphylaxis action plan. Surveys were completed by 96 patients/caregivers in an allergy clinic waiting room.

Results: 95.8% of respondents were prescribed epinephrine. 73% agreed or strongly agreed with feeling comfortable with recognizing anaphylaxis symptoms, though only 14% correctly identified symptoms requiring epinephrine. Although 85% stated that antihistamines do not prevent the need for epinephrine, 23.7% would still treat with antihistamine first during an anaphylactic episode. In the setting of rash and wheezing after suspected allergen exposure, 64.5% would inject epinephrine while 10.8% would drive to the emergency room first. The following were barriers to using epinephrine: not sure which symptoms to treat (40.6%), not sure how to use epinephrine auto-injectors (11.5%), feared needles (5.2%), hesitant to call 911 (17.7%), hesitant to go to the emergency room (24%). 36.5% had an anaphylaxis action plan (AAP). The top desired components rated very or somewhat important on an AAP included: section for management of mild (non-anaphylactic) allergic reaction symptoms (93%), visuals of how to inject epinephrine (87.6%), visuals of anaphylaxis symptoms (81%).

Conclusion: This study demonstrates the need for better education of allergy patients to recognize and treat anaphylaxis appropriately and supports the use of visuals in creating a patient-centered AAP.





Which medication would you use first if you or your child developed rash and wheezing after a suspected allergen exposure?