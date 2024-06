Newswise — 24 juin 2024 – À la suite d'un processus approfondi basé sur les standards mondiaux des Zones Clés pour la Biodiversité (KBA), le Parc National de Nouabalé-Ndoki, géré par la WCS depuis plus de 30 ans, est devenu le premier site au monde à être reconnu pour son intégrité écologique.

Les standards mondiaux des Zones Clés pour la Biodiversité, publiés par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), établissent des critères rigoureux pour l'identification des sites d'importance mondiale pour la persistance de la biodiversité. Le critère d'intégrité écologique concerne spécifiquement les zones qui restent exemptes de perturbations majeures, préservant ainsi la structure, la composition et les fonctions de leurs écosystèmes.

Sur plus de 4 000 kilomètres carrés de forêt tropicale humide, abritant d'importantes populations de mammifères en danger d’extinction, le Parc National de Nouabalé-Ndoki n'a jamais été exploité, ne contient aucune route, contient une faune qui n’a peu ou pas eu de contact avec les humains, et a un rôle avéré dans la régulation du climat et le stockage de carbone.

En s’appuyant sur des images satellite et des études de terrain portant sur des espèces clés telles que les éléphants de forêt, les gorilles et les chimpanzés, les biologistes de la WCS et le secrétariat du KBA basé à Cambridge (Royaume-Uni) ont évalué l'état de la forêt et l'abondance de la faune dans le nord du Congo et du Gabon, et ont pu confirmer que le Parc possède une intégrité écologique exceptionnelle.

L'identification et la protection des zones à haute intégrité écologique sont essentielles pour conserver la biodiversité, atténuer les effets du changement climatique, se prémunir contre les pandémies zoonotiques et maintenir les services écosystémiques vitaux fournis par ces zones.

Soutenu par le Bezos Earth Fund pour le partenariat KBA par l'intermédiaire de Birdlife International, le processus d'identification des Zones Clés pour la Biodiversité « est une avancée conséquente pour les efforts de conservation mondiaux », a déclaré Richard Malonga, directeur pays de la WCS. « En reconnaissant les zones de haute intégrité écologique, nous promouvons la protection d’écosystèmes vitaux pour la survie d'innombrables espèces, et pour la santé de notre planète. »

« Ce projet contribue aux efforts déjà déployés dans notre pays en participant à la réponse des enjeux sur la biodiversité, en influant sur les priorités d'action pour atteindre l'objectif de l'agenda mondial post-2020 d'une part, et à l'élaboration d'un plan d'action 30X30 d'autre part », a commenté Arlette Soudan Nonault, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, lors d'une des réunions qui ont conduit à la reconnaissance de l'intégrité écologique du Parc.

Ce résultat témoigne de l'engagement de la République du Congo à préserver son patrimoine naturel. Il souligne l'importance mondiale exceptionnelle des écosystèmes du bassin du Congo et ce qu'ils représentent pour les hommes et la planète.

Cette désignation intervient à un moment crucial, alors que la communauté internationale redouble d'efforts pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité, conformément au cadre mondial pour la biodiversité de Kunming et de Montréal.

Les Zones Clés de la Biodiversité (KBA) sont une série de standards reconnus mondialement, développés par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) pour identifier les sites cruciaux pour la persistance de la biodiversité. Le critère d'intégrité écologique met en avant l'importance de protéger les zones exemptes de l’impact négatif des activités humaines, garantissant ainsi la préservation des processus naturels et de la biodiversité.

