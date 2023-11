Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) - Las personas que tienen dermatitis atópica (AD), comúnmente conocida como eccema, tienen una mayor probabilidad de tener depresión y ansiedad, que empeora cuando se presentan síntomas alérgicos adicionales. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) mostró que, entre las personas que tenían AD, el 72 % informó haber tenido síntomas de una mala salud mental durante 1 a 10 días en el último mes, mientras que el 17 % informó haberlos tenido más de 11 días.

“Las personas que no tienen AD no comprenden lo debilitante que puede ser”, dice Allison Loiselle, PhD, autora principal del estudio de la Asociación Nacional de Eccema. “Además de la terrible picazón y la piel seca y agrietada, a menudo hay interrupciones del sueño y efectos más amplios en la calidad de vida y el bienestar general. La depresión y la ansiedad se encuentran entre los síntomas de quienes tienen AD y lidian con la naturaleza crónica e impredecible de esta afección”.

De 954 personas que completaron la encuesta, el 23 % recibía atención de un alergista como parte de su equipo de atención del eccema. Para 124 de ellas (96 adultos y 28 cuidadores), su alergista era su principal proveedor de tratamiento del eccema o el de su hijo. La mayoría de los pacientes informaron que la gravedad actual de la AD era leve (36 %) y el 72 % informó síntomas de una mala salud mental durante 1 a 10 días en el último mes. El 17% informó que tuvo síntomas más de 11 días. Un tercio (el 35 %) dijo que nunca había hablado de salud mental con su alergista y el 57 % dijo que nunca le habían preguntado sobre ella. El 45 % de los encuestados dijo que su alergista los había remitido a servicios o recursos de salud mental.

“Puede ser extremadamente difícil vivir con AD,” dice Tamara Hubbard, MA, consejera profesional clínica licenciada (LCPC) que trabaja con padres de personas con alergias y asma y es miembro del Comité de Relaciones Públicas del ACAAI. (Ella no participó en el estudio). “La picazón puede ser implacable y muchos también temen que la AD afecte negativamente su apariencia. Los efectos en la calidad de vida relacionados con la AD pueden incluir deterioro social, problemas emocionales y conductuales, y problemas psicológicos significativos, como depresión, ansiedad e ideas suicidas. Es importante que los pacientes y los proveedores de atención médica hablen sobre sus preocupaciones de salud mental y conozcan los recursos y los profesionales de salud mental capacitados que pueden ayudar. Trabajar con un alergista para buscar tratamientos que reduzcan los efectos de la AD, junto con un profesional de salud mental, puede ayudar a abordar los efectos emocionales y psicológicos de la AD”.

Título del resumen: Experiencia de pacientes que tienen dermatitis atópica al analizar y abordar problemas de salud mental con alergistas

Presentadora: Allison Loiselle, PhD

Para obtener más información sobre la dermatitis atópica o para localizar un alergista en su área, visite AllergyandAsthmaRelief.org. La Reunión Científica Anual del ACAAI es del 9 al 13 de noviembre. Para más noticias e investigaciones de la Reunión Científica del ACAAI, visite nuestra sala de prensa y siga la conversación en X/Twitter #ACAAI23.

Acerca del ACAAI

El Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) es una organización médica profesional de más de 6000 alergistas-inmunólogos y profesionales paramédicos, con sede en Arlington Heights, Ill. El Colegio fue fundado en 1942 y fomenta una cultura de colaboración y simpatía, en la que sus miembros trabajan juntos y con otros para alcanzar los objetivos comunes de atención al paciente, educación, promoción e investigación. Los alergistas del ACAAI son médicos certificados por la junta, capacitados para diagnosticar alergias y asma, administrar inmunoterapia y brindar a los pacientes los mejores resultados de tratamiento. Para obtener más información y encontrar alivio, visite AllergyandAsthmaRelief.org. Síganos en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter/X.

P289 ATOPIC DERMATITIS PATIENT EXPERIENCE WITH DISCUSSING AND ADDRESSING MENTAL HEALTH CONCERNS WITH ALLERGISTS A. Loiselle*, J. Johnson, W. Smith Begolka, Novato, CA.

Introduction: Atopic dermatitis (AD) is the most common form of eczema and has a significant, multidimensional burden of disease. Patients with AD have an increased likelihood of developing depression and anxiety, which is exacerbated when additional atopic comorbidities are present. Little is known about the patient experience with discussing or addressing mental health concerns with their allergist. Methods: Adult AD patients (18+ years) or caregivers of pediatric AD patients (8-17 years) were recruited to complete an online survey October through November 2022. Results: Of 954 people who met inclusion criteria and completed the survey, 23.5% (n=224) were seeing an allergist as part of their eczema care team. For 124 (96 adults and 28 caregivers), their allergist was their/their child’s primary eczema provider. Most patients reported current AD severity as mild (36.3%) and 72.6% reported poor mental health symptoms for 1-10 days within the past month, while 17.7% reported more than 11 days. One third (35.4%) said they had never brought up mental health with their allergist, and 57.2% said they had never been asked about it. Only 45.1% of respondents said their allergist had referred them to mental health services or resources. Conclusion: Allergists often see AD patients with multiple atopic comorbidities, who may face a higher burden of mental health concerns. There remain opportunities to evolve the standard of care for diagnosis and discussion around mental health for AD patients within the allergy care setting.