Newswise — JACKSONVILLE, Flórida — A imunoterapia aproveita o sistema imunológico do corpo para lutar contra o câncer. A terapia de células T com receptor de antígeno quimérico (terapia celular CAR-T) é uma forma de imunoterapia na qual os profissionais de saúde removem as células T de uma pessoa, os glóbulos brancos do sangue conhecidos como linfócitos que estão envolvidos na resposta do sistema imunológico, e fazem a modificação genética para produzir receptores de antígenos quiméricos (CARs). Então, essas células CAR-T são devolvidas à corrente sanguínea do paciente, onde atacam e matam as células cancerígenas.

"A terapia celular CAR-T está entre as áreas mais promissoras para o tratamento de câncer, com muitas histórias de sucesso ao redor do mundo", explica o Dr. Mohamed Kharfan Dabaja, hematologista e oncologista da Mayo Clinic. "Ela deu uma esperança para pacientes que tinham opções limitadas."

Quem pode receber a terapia celular CAR-T?

A Administração Federal de Medicamentos dos EUA aprovou a terapia celular CAR-T para tratar os seguintes tipos de câncer do sangue:

Precursor de células B, adulto e pediátrico – leucemia linfoblástica aguda (LLA)

Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB)

Linfoma de grandes células B mediastinal primário

Linfoma de grandes células B transformado a partir de linfoma folicular

Linfoma de células B de alto grau

Linfoma de células B agressivo sem especificação

Linfoma de células do manto

Linfoma folicular

Mieloma múltiplo

As pessoas que receberam esses diagnósticos, cuja doença não respondeu ao tratamento (refratário) ou cuja doença tenha reincido, podem estar aptas para a terapia celular CAR-T. Os pacientes devem passar por uma avaliação completa para determinar se a terapia celular CAR-T é a melhor opção de tratamento.

Quanto tempo leva para a conclusão da terapia celular CAR-T?

O processo de terapia celular CAR-T é complexo e dura muitas semanas. A maioria das pessoas tem reação às células CAR-T. Elas podem precisar ficar no hospital para receber monitoramento e cuidados.

"As pessoas que planejam receber a terapia celular CAR-T devem ter a predisposição de permanecer no hospital depois da infusão das células por muitos dias para que a equipe de saúde possa monitorar a resposta à terapia", explica o Dr. Kharfan Dabaja.

Quais são os possíveis efeitos colaterais da terapia celular CAR-T?

Ainda que os efeitos colaterais da terapia CAR-T em geral sejam reversíveis, o Dr. Kharfan Dabaja explica que eles podem incluir:

Síndrome de tempestade de citocina (STC): A síndrome de liberação de citocina é um dos efeitos colaterais mais comuns da terapia celular CAR-T e é acionada pela resposta imunológica que ocorre quando as células T modificadas são introduzidas na corrente sanguínea do paciente. Conforme as células T começam a atacar as células cancerígenas, elas liberam um grande número de citocinas, que são proteínas que podem causar uma reação exagerada do sistema imunológico. Isso pode levar à febre, baixa pressão arterial, dor muscular e outros sintomas semelhantes a uma gripe. Em casos graves, a STC pode causar falência de órgãos e pode até ser fatal. A maioria dos sintomas relacionados à STC podem ser gerenciados com medicamentos e monitoramento minucioso.

Neurotoxicidade: Alguns pacientes podem sofrer um efeito neurológico conhecido como neurotoxicidade depois de receber a terapia celular CAR-T. O efeito pode ser uma condição potencialmente perigosa na qual a resposta imunológica ao tratamento afeta o sistema nervoso central. Ainda que a causa exata da neurotoxicidade não seja bem compreendida, alguns estudos sugerem que ela esteja parcialmente relacionada com a gravidade da STC. Os sintomas podem incluir confusão, convulsões e dificuldade para falar ou caminhar. Com o monitoramento minucioso, a maioria dos casos de neurotoxicidade é resolvida sem efeitos colaterais de longo prazo.

Distúrbios sanguíneos: A terapia celular CAR-T pode resultar em alterações sanguíneas que podem causar anemia, trombocitopenia (baixa contagem de plaquetas) e outros distúrbios sanguíneos. Geralmente, esses efeitos acontecem em um curto período e se resolvem ao longo do tempo, mas eles podem ser mais graves em alguns pacientes.

Infecções: As pessoas que recebem terapia celular CAR-T podem ter maior risco de infecções, especialmente durante as primeiras semanas após o tratamento, quando o sistema imunológico trabalha mais do que o normal para lutar contra o câncer. As pessoas com baixa contagem de glóbulos brancos podem ter maior risco de infecções por algum tempo. Elas devem ser monitoradas de perto quanto a sinais de infecção, inclusive febre, calafrios e uma sensação geral de mal-estar.

Efeitos colaterais em longo prazo: Dado que a terapia celular CAR-T seja relativamente nova, os profissionais de saúde ainda não sabem qual é o espectro completo dos efeitos colaterais em longo prazo.

O Dr. Kharfan Dabaja encoraja as pessoas que estão pensando em fazer a terapia celular CAR-T a conversar com as equipes de saúde sobre os possíveis riscos, benefícios e outras preocupações relacionadas com a saúde em longo prazo. Ele também recomenda fazer a avaliação para a terapia celular CAR-T em um centro de câncer abrangente.

“Se o paciente considera que ele ou algum de seus entes queridos pode ser candidato para a terapia, deve entrar em contato com uma equipe de saúde que tenha experiência no tratamento com a terapia CAR-T em muitos pacientes”, explica o Dr. Kharfan Dabaja.

Este artigo foi originalmente publicado no blog do Centro de Câncer da Mayo Clinic.

